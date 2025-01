Duel d’actions : AB InBev contre Heineken

Dans cette rubrique, deux entreprises d’un même secteur ou des sociétés apparentées s’affrontent sur la base de quinze paramètres financiers. L’action qui remporte le plus de duels bénéficie de la préférence de la rédaction de Trends. Cette semaine, les brasseurs AB InBev et Heineken s’affrontent.

Position sur le marché : AB InBev

: AB InBev Capitalisation boursière : AB InBev

: AB InBev Performance boursière sur 5 ans : Heineken

: Heineken Rendement sur 5 ans : Heineken

: Heineken Bêta : Heineken

: Heineken Rendement du dividende : Heineken

: Heineken Croissance des dividendes sur 5 ans : Heineken

: Heineken Ratio cours/bénéfice pour 2025 : AB InBev

: AB InBev Ratio PEG : Heineken

Heineken Ratio cours/chiffre d’affaires : Heineken

: Heineken Ratio cours/valeur comptable : AB InBev

: AB InBev Valeur d’entreprise/EBITDA : AB InBev

AB InBev Rendement des capitaux propres : AB InBev

: AB InBev Rendement du capital employé : AB InBev

: AB InBev Taux d’endettement : Heineken

Analyse

Duel d’actions : ABInBev contre Heineken. Malgré un ralentissement marqué de la croissance ces dernières années, AB InBev reste le leader mondial. Bien que sa capitalisation boursière (cours x nombres d’actions) ait été divisée par deux depuis 2016, elle reste bien supérieure à celle de Heineken (98 milliards contre près de 40 milliards d’euros).

Les performances boursières des deux entreprises sur cinq ans sont en territoire négatif, mais Heineken fait un peu mieux avec des reculs respectifs de -28 % et -22 % pour la performance et le rendement total (évolution du cours + dividendes). De plus, Heineken présente un bêta plus faible, ce qui signifie un risque réduit en cas de baisse des marchés.

Côté dividendes, AB InBev a peu satisfait les investisseurs ces cinq dernières années. En revanche, l’évaluation actuelle des actions AB InBev est légèrement plus attractive que celle de Heineken. Cependant, la croissance des bénéfices est plus marquée chez Heineken, ce qui explique un ratio PEG (price-earnings-to-growth) plus faible.

Les autres critères d’évaluation donnent des résultats partagés. Les analystes se concentrent sur la valeur d’entreprise (capitalisation boursière + dettes – trésorerie) par rapport à l’EBITDA. À ce jeu, AB InBev devance de peu Heineken. Malgré une tendance baissière, AB InBev reste nettement plus rentable que Heineken et d’autres acteurs du secteur, avec un rendement des capitaux propres et un rendement du capital employé supérieur respectivement de 220 et 200 points de base.

Cependant, depuis l’acquisition coûteuse de SAB Miller en 2016, AB InBev souffre d’un taux d’endettement nettement plus élevé que celui de Heineken (dette financière nette/EBITDA).

Conclusion

Au départ, l’avantage semblait clairement en faveur de Heineken, mais la rentabilité d’AB InBev reste supérieure. Avant le dernier critère, les deux entreprises étaient à égalité avec un score de 7-7. Cependant, le taux d’endettement plus faible de Heineken fait pencher la balance en sa faveur avec un score final de 8-7. Cela dit, la préférence pour Heineken est modérée, et les deux actions sont actuellement peu attractives sur le marché. Pour l’instant, Trends recommande de conserver les deux titres.