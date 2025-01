L’Autorité de la Concurrence enquête sur une possible infraction d’AB InBev

L’Autorité belge de la Concurrence annonce jeudi ouvrir une instruction concernant une série de pratiques d’AB InBev sur le marché belge. Il existe des “indices sérieux” d’une possible infraction du groupe brassicole aux règles de concurrence relatives à l’abus de position dominante.

L’autorité explique avoir reçu des signalements de la part de différents acteurs de la chaîne de valeur du secteur brassicole. Celles-ci concernent plusieurs pratiques d’AB InBev relatives aux conditions commerciales offertes aux grossistes et aux exploitants d’établissements horeca sur le marché belge.

Des indices sérieux d’infraction

Après analyse de ces signalements, l’auditeur général a conclu à l’existence d'”indices sérieux” d’une possible infraction aux règles de concurrence relatives à l’abus de position dominante et aux accords anticoncurrentiels. Une instruction formelle a donc été ouverte. L’ouverture de cette instruction ne préjuge cependant pas de son issue éventuelle, souligne l’autorité.

L’auditeur général Damien Gérard a précisé que les signalements provenaient de brasseurs, de grossistes et du secteur horeca. Ces plaintes concernent uniquement le “on-trade”, soit la consommation immédiate et sur place, et non les ventes dans les supermarchés par exemple.

Dans une réaction, AB InBev indique toujours agir en conformité avec la législation locale et offrir pour la vente de ses propres bières au secteur horeca les contrats d’approvisionnement en boissons les plus flexibles en Belgique. “Le système actuel de remises pour les distributeurs de boissons date de 2023 et a été vu par l’Autorité belge de la Concurrence avant son entrée en vigueur”, ajoute-t-il. Le groupe dit vouloir collaborer de manière constructive à l’instruction.

L’an dernier, les journaux L’Echo et De Tijd avaient fait part d’une plainte de la fédération des distributeurs de boissons (Febed) auprès de l’ABC. La fédération estime qu’AB InBev enfreint les règles de concurrence européennes et belges, avait déclaré aux quotidiens son directeur Guy Dewulf.