Dopée par l’intelligence artificielle, Nvidia bondit en Bourse

Les investissements massifs des entreprises dans l’intelligence artificielle ont permis au concepteur de matériel informatique d’émettre des prévisions étonnamment hautes. La valorisation de l’action reste toutefois très élevée.

C’est désormais avéré: l’intelligence artificielle (IA), en plein essor, a un impact énorme, aussi en Bourse. Soucieuses de ne pas manquer le coche, les entreprises investissent massivement dans l’IA, malgré les incertitudes conjoncturelles. ChatGPT, une IA générative ou à mémoire limitée, entraînée à produire son propre contenu (textes, images) à la demande, est aujourd’hui au cœur de l’attention, mais il existe aussi d’autres types d’IA: une IA réactive, qui réagit à certains stimuli (mentionnons par exemple les algorithmes de recommandation des sites web ou des services de streaming) ou, plus avancées encore, des IA ayant des capacités “théorie de l’esprit” et conscientes d’elle-même, qui en sont aujourd’hui aux premiers stades de développement.

Depuis l’apparition de ChatGPT, toutes les entreprises ayant trait à l’IA de près ou de loin affichent d’excellents parcours boursiers. Il faut dire que les perspectives de l’IA sont prometteuses; le cabinet McKinsey estime que 70% des entreprises utiliseront une forme d’IA d’ici 2030. Et cette tendance se reflète clairement dans les prévisions émises par Nvidia: pour le trimestre à venir, le groupe table sur un chiffre d’affaires (CA) de 11 milliards de dollars, en hausse de 53% sur trois mois, et de 32,7% par rapport au dernier record trimestriel – alors même que les ventes dans les jeux sont en baisse et que le secteur des puces est en plein marasme. Dopées par l’IA, les activités liées aux données connaissent une croissance rapide.

A plus long terme aussi, les perspectives sont aussi favorables. Le concepteur de matériel informatique n’a certes pas donné de prévisions concrètes, mais le renforcement de ses capacités de production laisse supposer qu’il table sur des ventes égales, voire supérieures à celles du deuxième trimestre pour les deux derniers trimestres de l’année. Les analystes ont dès lors revu à la hausse leurs prévisions de CA pour 2023, de 28,1 à 42,2 milliards de dollars, ainsi que leurs attentes bénéficiaires, de 3,50 à 6,64 dollars par action. Les prévisions de bénéfice pour les années à venir ont elles aussi été fortement relevées.

Après la publication du rapport de Nvidia mercredi 24 mai, l’action a immédiatement gagné quelque 25%, un exploit rare. Le lendemain, de nombreux acteurs du secteur des semi-conducteurs ont eux aussi progressé de 5%, voire plus, dans le sillage de Nvidia: citons TSMC, qui fabrique les puces conçues par le groupe, mais aussi ASML et ASMI, qui fournissent à TSMC les machines pour le faire. La course à l’IA pourrait également mettre un terme anticipé au cycle baissier dans le secteur des puces.

Conclusion

Depuis toujours, Nvidia se distingue par sa solidité et ses excellentes perspectives. Si personne n’avait prévu le récent bond si rapide des ventes, il était clair depuis longtemps que le groupe allait profiter de l’IA. En toute logique, la valorisation de l’action est extrêmement élevée depuis un certain temps déjà, ce qui justifiait notre recommandation de titre à conserver. Car la qualité de Nvidia a un prix très élevé. Un bénéfice de 10 dollars par action d’ici deux ans n’est pas inaccessible; le cours de quelque 400 dollars resterait toutefois élevé. Le marché table sur une croissance du CA de 25% cette année, et de 15% l’année prochaine, des chiffres qui pourraient bien se révéler trop prudents. Le titre a déjà gagné plus de 150% depuis janvier; il serait donc bien trop tard pour recommander l’achat. Nous maintenons donc notre conseil à conserver.

Conseil: conserver / attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 389,46 dollars

Ticker: NVDA US

Code ISIN: US67066G1040

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 961,9 milliards USD

C/B 2022: 189

C/B attendu 2023: 55

Perf. cours sur 12 mois: +107%

Perf. cours depuis le 01/01: +166%

Rendement du dividende: 0,1%