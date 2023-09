Un haut degré de désinformation sur X (ex-Twitter)

Le réseau X (ex-Twitter) du magnat Elon Musk est la grande plateforme en ligne présentant le taux le plus élevé de messages de désinformation ou d’information erronée parmi les contenus sensibles, ressort-il d’une étude indépendante menée dans le cadre du code de bonnes pratiques de l’UE contre la désinformation, présentée mardi par la Commission européenne.

X a quitté au printemps dernier ce code qui compte désormais 46 participants, mais il s’y trouvait toujours lors du lancement de l’examen mené par l’expert indépendant TrustLab, choisi par ces participants. L’expert a étudié la prévalence et les sources de désinformation dans trois États membres (Pologne, Slovaquie et Espagne), où se profilaient des élections nationales, et ce pour six plateformes majeures: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter et YouTube.

La désinformation est plus forte sur X

Il en est ressorti que la proportion de messages de désinformation parmi les contenus sensibles était la plus forte sur Twitter (0,428), suivie de Facebook (0,313). C’est sur YouTube que ce « taux de découvrabilité » est le plus faible (0,082). Le réseau X reste soumis à la législation sur les services numériques (DSA), tandis que le code est appelé à évoluer en un véritable code de conduite intégré au cadre réglementaire de l’UE, a souligné la vice-présidente de la Commission, Vera Jourova, qui a déjà lancé plusieurs mises en garde à X.

La Commission a demandé aux plateformes de surveiller spécifiquement la désinformation concernant la guerre russe en Ukraine. À titre d’exemple, Google a signalé qu’entre janvier et avril derniers, YouTube avait supprimé plus de 400 chaînes impliquées dans des opérations d’influence coordonnées liées à l’Agence de recherche sur l’Internet (IRA), parrainée par l’État russe. Google a également supprimé les publicités de près de 300 sites liés à des sites de propagande d’État.

La désinformation visant les élections nationales particulièrement préoccupante

La désinformation visant les élections nationales à venir (Pologne, Slovaquie, etc.) ainsi que les élections européennes préoccupent particulièrement l’UE. Meta a indiqué avoir étendu ses partenariats de vérification des faits à 26 partenaires couvrant 22 langues dans l’UE. Les efforts de vérification des faits de TikTok couvrent le russe, l’ukrainien, le biélorusse et 17 langues européennes, notamment grâce à un nouveau partenariat avec Reuters. Dans ce contexte, 832 vidéos liées à la guerre ont été vérifiées, dont 211 ont été supprimées. Microsoft souligne que Bing Search a soit promu de l’information, soit déclassé des informations douteuses, en relation avec près de 800.000 requêtes de recherche liées à la crise. Pour Vera Jourova, il importe de concentrer les efforts sur la désinformation pro-Kremlin, la modération et la vérification des faits dans les plus petits pays et les langues moins utilisées, mais aussi de renforcer la recherche en la matière.