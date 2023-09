Sam Altman, PDG d’OpenAI : « Tôt ou tard, nous découvrirons quelque chose qui nous fera vraiment froid dans le dos »

Sam Altman, fondateur et PDG d’OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, a fait part de son expérience et de ses attentes en matière d’intelligence artificielle lors d’une table ronde à laquelle nos collègues de Trends ont assisté. Il y a évoqué ses espoirs et ses craintes pour le futur.

La conférence annuelle Dreamforce de l’éditeur de logiciels Salesforce était cette année consacrée à l’intelligence artificielle (IA). « C’est officiellement le plus grand événement jamais organisé dans le domaine de l’IA », s’est félicité Marc Benioff, PDG de Salesforce, dans son discours d’ouverture.

L’un des invités d’honneur de cette conférence était Sam Altman, fondateur et PDG d’OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, le chatbot d’IA qui a déclenché la frénésie actuelle en matière d’IA. Sam Altman a fait part de son expérience, de ses réflexions et de ses attentes concernant les développements actuels en matière d’IA.

Les USA à la pointe

Après avoir lancé ChatGPT à la fin de l’année dernière, Sam Altman a effectué un tour du monde pour répandre la bonne parole en matière d’IA. Cela lui a permis de voir quels pays sont étaient les plus avancés dans le domaine de l’IA. « Le développement de l’IA est un effort mondial dans lequel tous les pays ont leur rôle à jouer, mais les États-Unis sont, sans aucun doute, les plus avancés. Le pays est le leader incontestable de son développement « , a déclaré le patron d’OpenAI.

L’histoire d’Altman montre à quel point l’IA est encore balbutiante. Jusqu’à récemment, le PDG lui-même ne savait pas si l’IA allait percer. Lorsqu’on lui a demandé quelle avait été sa plus grande surprise depuis qu’il s’occupe de ChatGPT, sa réponse fut très sèche: « Tout cela fonctionne« . Ce n’est qu’avec le lancement de GPT-2 en 2019 que nous avons vraiment réalisé que cela menait quelque part. » Le chatbot OpenAI fonctionne actuellement sur la version GPT4 et l’entreprise est en plein travail sur GPT5.

Mais ce qui aux yeux d’Altman, n’est qu’un début timide, est déjà perçu par la plupart comme révolutionnaire. Tous ceux qui l’ont déjà utilisé sont impressionnés par ChatGPT, mais selon Altman, ce n’est qu’un début. La plus grande erreur de jugement que l’on puisse commettre à propos de l’IA est de penser que l’essentiel du trajet a déjà été parcouru. « La plupart des gens se trompent sur la croissance exponentielle de la technologie« , explique Altman. « Ils pensent qu’elle se stabilisera tôt ou tard et ne peuvent imaginer qu’elle continuera à croître. Chacun doit prendre conscience que ce qui lui semble impossible aujourd’hui sera possible dans un avenir proche ».

Les règles ne doivent pas être parfaites dès le début

La vague actuelle d’IA tourne autour des capacités dites génératives, c’est-à-dire la capacité de former de nouveaux textes ou images sur la base de modèles qu’une IA a découverts en absorbant des données existantes. Selon Altman, la prochaine étape du développement consistera à doter les systèmes d’IA de capacités de raisonnement. « L’impact des modèles d’IA générant de nouvelles connaissances scientifiques à une vitesse que nous ne pensons pas possible aujourd’hui sera énorme« , a déclaré le CEO d’OpenIA. « Par exemple, il se produira autant de science en un an que dans toute l’histoire de l’humanité ».

Sam Altman, CEO d’OpenAI

En outre, l’IA, comme l’internet, s’infiltrera dans tous les niveaux de la vie des citoyens et des entreprises. Selon Altman, cette prise de conscience n’est pas encore suffisamment forte. « Les gens ne peuvent pas encore imaginer qu’une certaine forme d’intelligence sera intégrée à tous les produits et services, tout comme tous les produits et services auront entre-temps une présence en ligne sous une forme ou une autre », a-t-il déclaré.

Une approche graduelle

Les attentes sont grandes quant à ce que cela pourrait signifier pour la productivité des personnes et des entreprises, mais dans ce domaine, Altman a prêché avec ferveur une approche graduelle. « Les programmeurs qui utilisent ChatGPT, par exemple, ont aujourd’hui 25 % de leur code de programmation écrit à l’aide de ce logiciel. Cette proportion augmentera dans les années à venir, jusqu’à ce que l’IA écrive elle-même la quasi-totalité du code », a-t-il expliqué à titre d’exemple.

« Tôt ou tard, nous découvrirons quelque chose qui nous fera vraiment froid dans le dos. Cela ne saurait tarder. »

La réglementation et la législation sont également des éléments susceptibles de ralentir la croissance de l’IA. Altman conseille aux décideurs politiques de ne pas viser à l’avance le cadre réglementaire parfait qui freine l’IA sous toutes ses facettes, mais de simplement commencer à y travailler et de l’ajuster ou de l’élargir en cours de route. « Il faut un cadre réglementaire qui réponde aux défis à court et à long terme de l’IA, même s’il n’est pas parfait dès le départ », a-t-il déclaré. « Et il devrait y avoir une nouvelle agence gouvernementale chargée spécifiquement de la politique en matière d’IA ».

Le monde de l’IA a également son lot de prophètes de malheur, mais pour Altman, ce n’est pas un problème. Pas encore, du moins pour le moment. Lorsqu’on lui demande ce qui l’effraie le plus jusqu’à présent, il répond : « Rien. Mais tôt ou tard, nous découvrirons quelque chose qui nous fera vraiment froid dans le dos. Cela ne saurait tarder. »