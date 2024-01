Netflix s’associe à Carrefour, mais l’offre suscite des doutes

Le géant du streaming et le géant de la distribution viennent de lancer un test promotionnel inédits en permettant aux clients de Carrefour de bénéficier d’un accès à Netflix. Mais l’offre semble déjà avoir du plomb dans l’aile.

Dans la guerre farouche que se livrent les acteurs du streaming vidéo, la créativité commerciale pourrait être un facteur de succès déterminant. Ainsi, on voit que Netflix et consorts multiplient les initiatives pour aller chercher les abonnés. En jouant sur les prix grâce à l’intégration de la publicité ou en allant chercher des contenus attractifs.

Netflix, toujours leader du créneau, ne s’endort évidemment pas sur ses lauriers. Au contraire, le géant américain aux 250 millions d’abonnés multiplie les initiatives. Notamment des projets locaux. Comme en France où il s’est associé au géant de la distribution Carrefour. Un partenariat présenté comme inédit.

Concrètement, Netflix et Carrefour font une proposition aux clients Carrefour en intégrant l’abonnement de streaming dans « Carrefour Plus » un abonnement qui permet à ses souscripteurs de bénéficier de réductions (10%) sur un ensemble de produits chez Carrefour et de la livraison gratuite dès 60 euros d’achats (une version Carrefour d’Amazon Prime en quelque sorte).

Et pour 5,99 euros mensuels, les clients disposeront désormais des réductions sur des produits en magasin… ainsi qu’un accès à Netflix, avec publicité. Pour l’instant, cette initiative tout unique qu’elle soit, n’est qu’en test dans deux villes hexagonales. Mais pourrait s’étendre si le public répond présent.

Pour les deux entreprises, on comprend évidemment l’intérêt marketing d’une telle « promotion ». Pour Netflix, c’est une évidence : cela lui permet d’aller chercher de nouveaux abonnés potentiels (ou d’aller rechercher ceux qui auraient préféré mettre un terme à leur abonnement), même si cela peut lui imposer de réduire sa marge (on ne connaît pas les détails financiers du partenariat et si Netflix laisse une commission au distributeur). Quant à Carrefour, cela lui permet de renforcer son offre « Carrefour Plus » et d’apporter des avantages à ses clients. En tout cas en apparence.

Une offre pas particulièrement avantageuse

Car l’initiative étonne dans l’Hexagone. En effet, des médias spécialisés comme Lareclame.fr relaient les interrogations. Notamment celles des franchisés de Carrefour: « cette offre ne semble pas particulièrement avantageuse pour nos clients, a écrit l’Association des Franchisés Carrefour sur ses réseaux sociaux. En effet, le prix standard de l’abonnement Netflix avec publicités est déjà de 5,99 euros et les clients bénéficient déjà de réductions grâce à leur carte Pass et carte de fidélité! ».

Et Lareclame.fr de conclure : « la fusion entre ces deux marques n’apporte aucun gain pour le pouvoir d’achat contrairement à ce que déclare Alexandre Bompard sur LinkedIn. L’intérêt de cette offre est remis en question par les internautes qui se questionnent sur son utilité s’ils n’ont rien à gagner. En revanche, Netflix et Carrefour y ont tout à gagner en termes de collecte des données personnelles »…