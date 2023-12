Pourquoi Netflix publie ses audiences (et concurrence encore plus la télé)?

La plateforme de streaming vidéo Netflix publie le classement des séries les plus longtemps regardées. The Night Agent arrive en tête. Derrière ce classement et la transparence qu’il promet se cache aussi une raison plus stratégique…

Plus de 812 millions… d’heures de visionnage. C’est avec un tel record que la série Netflix « The Night Agent » s’impose en tête des séries les plus longtemps regardées sur la plateforme de streaming Netflix. C’est largement devant la saison 2 de Ginny & Georgia (665 millions d’heures), The Glory saison 1 (622 millions) et Wednsday saison 1 (507 millions).

La mise en avant des données dévoilée hier par le boss de Netflix est une grande première. Jamais le géant américain du streaming n’avait partagé ce type d’infos, depuis son lancement voici 16 ans. Sans doute pour conserver jalousement ces infos des yeux de la concurrence. Dorénavant, Netflix s’est engagé à publier, deux fois par an, un « rapport d’engagement » pour l’ensemble de ses contenus.

Environnement de défiance

Ce n’est pas totalement anodin. « Au fur et à mesure, le manque de transparence (dans la publication de données) a involontairement créé un environnement de défiance par rapport à nos données », a admis Ted Sarandos, le CEO de Netflix. Ce qui n’est pas très bon en termes d’image pour l’entreprise.

Mais c’est aussi une excellente arme marketing pour la plateforme. Vis-à-vis des consommateurs, d’une part, car avec sa force de frappe, Netflix sait qu’il se garantit à chaque rapport la publication d’innombrables articles de presse reprenant le top des séries les plus populaires. Mais en plus, le pionnier du streaming vidéo envoie un signal positif aux annonceurs qui, depuis quelque temps, on intégré son modèle business. Alors qu’elle s’était cantonnée au modèle de l’abonnement, la firme Netflix a ajouté la possibilité de souscrire à des abonnements moins chers, mais en échange de publicités. Comme le fait Spotify depuis longtemps. Et force est de constater que Netflix chouchoute actuellement les annonceurs. Ses offres et possibilités deviennent plus sophistiquées et sur certains marchés, la plateforme supprime carrément l’abonnement le moins cher (autour de 11 euros) sans publicité.

Avec ce rapport, Netflix continue de montrer à quel point le public est engagé par rapport à ses contenus… et constitue donc un public de rêve pour les marques. Ce qui ne doit pas faire les affaires des chaînes de télé traditionnelles…