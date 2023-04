Trends-Tendances lance un NFT et vous forme au numérique

Pour appréhender les nouvelles tendances digitales et permettre à ses lecteurs de saisir les opportunités de l’intelligence artificielle, des NFT et du Web 3.0, votre magazine lance NFTrends, comprenant tout à la fois une série de dossiers et le premier NFT d’un média belge.

Les évolutions numériques sont vertigineuses et regorgent d’innovations importantes laissant à la fois espérer des améliorations majeures du quotidien et craindre le pire. Les termes à la mode pullulent par ailleurs: blockchain, bitcoin et cryptomonnaies, web 3.0, métavers, NFT… Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver ni de comprendre les avantages que l’on peut vraiment tirer de ces technologies. La fin d’année 2022 et la faillite retentissante de FTX dans l’univers des cryptos a d’ailleurs jeté le trouble sur un pan entier de ces nouvelles technologies. Et l’arrivée fulgurante de ChatGPT accélère encore la cadence de la révolution numérique.

Il y a de quoi être perdu face à ces innovations que l’on observe parfois de loin, pensant qu’elles sont principalement sources d’arnaques et de pièges. Pourtant, ce n’est pas vrai. Et l’on sait que tôt ou tard, elles occuperont notre quotidien. Les comprendre est donc fondamental. C’est pour cela que Trends-Tendances lance l’initiative NFTrends destinée à former les décideurs et entrepreneurs au nouveau monde numérique.

Concrètement, votre magazine business lance dès aujourd’hui et pour une durée de 10 semaines une série de dossiers décryptant les grandes tendances digitales du moment. A commencer par l’intelligence artificielle. Comprendre la technologie et ce que l’on peut en faire dans son quotidien professionnel. Avoir des astuces pratiques et des bons plans concrets à utiliser directement. Voilà l’objectif de ces 10 articles de six pages.

Un NFT made by Trends-Tendances

Mais ce n’est pas tout: pour aller encore plus loin dans la compréhension de cette grande évolution, Trends-Tendances s’est associé à la start-up From Belgium Witloof pour le lancement du premier NFT d’un média belge. Un NFT à mission: permettre aux lecteurs d’appréhender l’univers des NFT en l’expérimentant eux-mêmes. Ce “jeton non fongible” (non-fungible token) pourra être acheté dès le 25 mai pour un montant de 300 euros. Ce NFTrends limité à 300 exemplaires contiendra non seulement une œuvre d’art réalisée par l’artiste belge Toska mais donnera également accès à des formations et des workshops dédiés, donnés par des experts qui permettront à chacun de comprendre en quoi la technologie NFT peut servir professionnellement et éventuellement être appliquée dans le core business des entreprises.

“Cette initiative initiée par Trends-Tendances constitue une magnifique porte d’entrée vers le web 3.0, se réjouit Luc Pire, ancien éditeur et désormais cofondateur de From Belgium Witloof, partenaire du projet. Il faut imaginer que l’on est aujourd’hui comme en 1993 au moment de l’arrivée d’internet: au bord d’une nouvelle révolution pleine d’opportunités et qu’il faut dès à présent parvenir à comprendre.”

Pour embarquer à bord de cette initiative, rendez-vous sur le site www.NFTrends.be pour plus d’infos…