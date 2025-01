IA : Nvidia va rendre les PME quasi aussi puissantes que Meta

Avec un superordinateur à 3 000 dollars capable de gérer des modèles d’intelligence artificielle traitant 200 milliards de paramètres, le spécialiste mondial des puces pour IA démocratise l’intelligence artificielle et la met à portée de main de la moindre PME…

C’est une sacrée révolution. Une forme d’ubérisation des acteurs de l’IA. Jensen Huang, le boss de Nvidia et nouvelle star de la tech, a marqué les esprits lors de son discours inaugural au CES de Las Vegas.

Il a, en effet, dévoilé un superordinateur personnel conçu pour démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle (IA), du nom de Digits. Présenté comme un appareil compact de la taille d’un livre (ou d’un Mac Mini), Digits est une véritable prouesse technologique. Une véritable révolution. Équipé de la nouvelle puce GB10 Grace Blackwell de Nvidia, cet ordinateur personnel offre une puissance de calcul impressionnante, capable de gérer des modèles d’IA comportant jusqu’à 200 milliards de paramètres. À titre de comparaison, le modèle Llama 3.1, sorti par Meta de Mark Zuckerberg en juillet 2024, ne traitait « que » 405 milliards de paramètres, soit seulement deux fois plus.

L’objectif de Nvidia ? « Mettre un superordinateur d’IA sur le bureau de chaque scientifique des données, chercheur et étudiant. » Il fonctionne avec une alimentation électrique standard, évitant ainsi le recours aux infrastructures coûteuses des centres de données. Proposé à partir de 3 000 dollars, cet appareil vise à toucher un large public : des chercheurs en IA aux étudiants, en passant par les passionnés indépendants et les startups technologiques.

Digits représente bien plus qu’un simple produit. Il marque une étape clé dans la démocratisation de l’accès à l’intelligence artificielle. Jusqu’à présent, l’utilisation de modèles complexes nécessitait des infrastructures coûteuses ou un recours massif à des services cloud. Avec Digits, Nvidia change la donne et devrait encore booster l’innovation en matière d’IA, un domaine en plein boum qui semble déjà évoluer à une vitesse ultra rapide.

Démocratisant la possibilité de faire de l’IA, Digits pourrait aussi changer fortement la manière dont les entreprises intègrent cette technologie. Elles pourraient bien sûr internaliser des compétences en la matière et faire appel à de nouveaux profils leur permettant de tirer le meilleur parti de l’IA et d’automatiser toujours plus de tâches en interne. Ou faire appel à de nouvelles structures externes qui pourraient naître et, grâce à Digits, proposer de nouveaux services aux entreprises.

Grâce à Digits, l’IA ne sera plus une technologie de niche réservée aux grandes entreprises. Elle sera d’ici peu à portée de main de toutes les entreprises, des chercheurs et des développeurs. Avec des conséquences importantes dont on ne cerne pas encore forcément toutes les frontières.