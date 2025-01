IA, robots, TV : les premières tendances du CES 2025

Le CES, la grand-messe de la technologie, vient de s’ouvrir à Las Vegas. Les professionnels du monde entier y découvrent les innovations des géants bien connus et attendus comme Samsung, LG ou Nvidia… mais aussi de nombreux gadgets. Premier coup d’œil sur les grandes tendances du CES.

Les geeks de tous bords ont les yeux rivés sur la ville des casinos. Le Consumer Electronics Show (CES) 2025, rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’innovation technologique, vient d’ouvrir ses portes à Las Vegas, à quelques jours de l’investiture de Donald Trump en tant que 47ᵉ président des États-Unis.

Si l’excitation dans la ville américaine est à son comble pour accueillir comme il se doit les 150 000 visiteurs du CES, ce sont les annonces qui y sont faites qui retiennent en haleine le grand public féru de nouveautés technologiques. Car, comme chaque année, les tendances mondiales du numérique et de la tech au sens large y sont dévoilées.

Le CES demeure, en effet, cette plateforme privilégiée où startups et géants de la tech dévoilent leurs dernières avancées. Cette année, plus de 4 500 exposants, dont 1.400 startups, présentent des produits et solutions dans tous les domaines de la vie.

Nvidia ouvre le bal des grandes annonces

L’une des premières grandes annonces vient, sans surprise, de Nvidia, dont le grand patron a tenu un keynote au CES. Le spécialiste des puces est probablement la plus grande « star » de la tech du moment puisque ses produits sous-tendent quasi l’ensemble des innovations technologiques de la planète, dès lors qu’on parle d’IA. La firme a annoncé de nouvelles cartes graphiques toujours plus puissantes, mais Jensen Huang, le boss de Nvidia, a surtout évoqué sa vision de la « révolution informatique » que l’on vit actuellement grâce aux intelligences artificielles. Il a notamment présenté NeMo, un modèle d’IA d’entreprise qui permet de modéliser certains agents numériques, soit de créer des clones virtuels pour certains emplois dans les entreprises… Mais ce n’est qu’une des nombreuses avancées de l’IA dont on va parler au CES.

L’IA s’invite partout

Car s’il y a bien une thématique présente, sans surprise, au CES, c’est l’IA qui s’invite désormais dans tous les nouveaux produits, des robots domestiques aux aspirateurs, en passant par les voitures, les PC et les téléviseurs.

Samsung, par exemple, a présenté de nouveaux téléviseurs dopés à l’IA. Pour quoi faire ? Outre l’amélioration de l’image et du son, des fonctionnalités vont progressivement s’ajouter aux TV estampillées « Vision AI » de Samsung : les sous-titres traduits en temps réel, par exemple. Ainsi, tous les programmes de n’importe quelle chaîne que vous regarderez pourront être sous-titrés en temps réel dans votre langue, grâce à l’IA. Sans oublier la reconnaissance d’images : vous pourrez réaliser un screenshot d’une image d’un film ou d’une émission et questionner l’IA : qui sont les personnes ? Que mangent-ils ? L’IA vous apportera les réponses souhaitées.

Des innovations en matière de mobilité

Dans l’automobile aussi, l’IA continue de s’installer. Et l’une des innovations qui marque les esprits est le pare-brise de la firme (toulousaine !) Eyelights. Sa particularité ? Il fonctionne avec la réalité augmentée et peut donc projeter des informations directement sur le pare-brise des voitures. Zeiss présente, par ailleurs, aussi ce type de nouveautés.

De manière générale, d’ailleurs, les innovations en matière de mobilité, notamment les véhicules autonomes et électriques, sont également attendues avec les annonces de constructeurs tels que Honda et Volvo qui, depuis quelques années, arrivent au CES pour se positionner comme des acteurs de la tech plus que comme des constructeurs automobiles.

La maison connectée, facilitée par le standard Matter, et les technologies immersives comme la réalité virtuelle et augmentée restent également au centre des attentions. Les robots domestiques tels que Billie de Samsung promettent (mais depuis plusieurs années déjà) de venir faciliter la vie des ménages. Le constructeur LG mise aussi énormément sur l’IA et sur la connectivité des appareils, qui pourront communiquer avec les utilisateurs et entre eux.