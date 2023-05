Comment parler à une intelligence artificielle?

Pour obtenir le meilleur résultat possible d’une intelligence artificielle générative qui crée un texte ou une photo, il faut connaître les bonnes requêtes à lui adresser.

Comment interagir avec ces intelligence artificielles (IA) qui génèrent textes et photos, et leur demander de réaliser des tâches précises? C’est là qu’intervient le concept de “prompt” dont vous avez sans doute commencé à entendre parler depuis quelques semaines. Il s’agit d’un ensemble de phrases courtes ou de mots-clés qui permettent de guider une IA pour qu’elle délivre ce que vous avez souhaité. Les prompts sont la clé d’un bon résultat avec une IA générative (dite une IA “GPT” pour Generative Pre-Trained Transformer). Ce sont les commandes que l’on fournit à l’intelligence artificielle.

Quand on interroge ChatGPT lui-même sur la manière de réaliser un bon prompt, l’algorithme répond qu’un “bon prompt est une requête formulée de manière claire et précise à une intelligence artificielle”. Les spécialistes confirment que pour être bien compris par l’IA, il faut être précis, complet et aller droit au but. Commencer son prompt par une demande bien précise: “rédige”, “dessine”, “résume” ou “détaille” guideront d’emblée l’algorithme dans sa manière d’adresser une réponse. Il est aussi possible de démarrer le prompt en déterminant un persona. Par exemple: “Tu es un professeur de géographie pour des enfants de sept ans, explique en termes clairs comment sont apparus les volcans”. Il est également possible de lui demander de s’inspirer des grands artistes: “dessine une fusée à la façon de Van Gogh”.

La précision est évidemment la clé, surtout si vous avez en tête une idée bien définie. Dans le cas d’une image à générer, par exemple, tout ce que vous ne demanderez pas pourra être librement “imaginé” par l’IA. Si vous ne spécifiez pas la couleur du bateau que vous voulez sur l’illustration, c’est l’intelligence artificielle qui pourra la choisir. Soyez donc aussi détaillé que possible. Y compris sur l’angle de la photo (plan large, etc.), l’ambiance générale, les couleurs dominantes, la place du personnage principal, etc. Il en va de même pour un texte: précisez si vous voulez obtenir des exemples belges, des chiffres provenant d’études scientifiques. Ou même la longueur du texte souhaité. Toutefois, il faut aussi être conscient qu’inonder l’IA d’informations inutiles ou trop complexes (évitez les termes trop techniques) est aussi contre-productif. Il ne faut pas surcharger vos prompts… Il faut donc être complet sur les demandes principales mais éviter les risques de confusion avec des éléments superflus. Abstenez-vous, par exemple, de lui demander de répondre en même temps à plusieurs questions à la fois.

Et comme avec l’IA il est généralement possible de générer un résultat différent sur base du même prompt, il peut être utile de procéder à des essais. Beaucoup d’essais. Enfin, dernière règle: ne jamais croire à 100% ce qu’elle raconte. A l’heure actuelle, les IA ont encore tendance à halluciner…