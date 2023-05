Dix intelligences artificielles génératives à adopter

La meilleure manière de cerner les avantages et les limites des ChatGPT & Cie, c’est bien de les utiliser en situation professionnelle. Mais l’expérience peut paraître compliquée, tant on ne sait par où commencer. Voici quelques pistes à explorer, avec des outils d’IA générative pour doper un “sales pitch”, bétonner une “term sheet” ou convaincre de nouveaux prospects.

Les manuels d’histoire retiendront un avant et un aprèsChatGPT. La vulgarisation de l’intelligence artificielle par ce robot modélisant le langage marque un point d’inflexion en matière d’adoption par le grand public. En plus d’imiter avec un naturel déconcertant la façon dont un humain s’exprime et prend des décisions, ces algorithmes créent à partir de données existantes de nouveaux éléments.

Bref, la technologie qui sous-tend ChatGPT a le potentiel pour réinventer notre façon de bosser et, a fortiori, de mener des affaires. “C’est parce que les tâches linguistiques représentent 62% du temps de travail des employés et que 65% du temps total des employés peuvent être alloués en activité plus productive grâce à l’augmentation et l’automatisation”, note-t-on chez chez le spécialiste en ressources humaines Accenture, dans son récent rapport A new era of generative AI for everyone.

Devenues virales sur les réseaux sociaux et incontournables dans les open spaces, les IA génératives montrent que les machines saisissent désormais le sens des mots, le contexte et l’intention. Entraînés sur d’immenses quantités de données (textuelles et audiovisuelles), ces modèles peuvent être affinés ou adaptés pour un large éventail de tâches, bien au-delà de ces clichés du pape en doudoune ou du président Macron en sans-abri qui ont fait le buzz.

Tout ce qui est véhiculé par le langage (applications, systèmes, documents, courriels, chats, enregistrements vidéo et audio) peut être exploité pour soutenir l’innovation, l’optimisation.” Rapport du spécialiste RH Accenture

La capacité à traiter des ensembles de données permet en effet à ces IA génératives de “connaître” tout ce qu’une organisation a jamais su sur ses produits, ses marchés et ses clients, et d’améliorer en fonction la façon d’opérer. “Tout ce qui est véhiculé par le langage (applications, systèmes, documents, courriels, chats, enregistrements vidéo et audio) peut être exploité pour soutenir l’innovation, l’optimisation”, insiste-t-on chez Accenture.

Même si cette révolution numérique semble chaotique, il est possible de s’y préparer. Avec une approche agile et logique: l’expérimentation. Sans omettre les enjeux techniques ou éthiques de ces “IA boîtes noires” dont la fiabilité et l’innocuité à grande échelle restent encore à démontrer. Prêts à l’emploi, bon nombre de ces nouveaux outils sont accessibles gratuitement ou à moindre coût. Autant s’adonner à la technique de la sandbox en mettant en place au sein de votre entreprise un environnement spécifique pour tester en toute liberté et sécurité ces aides à la production.

Ce bac à sable informatique n’a rien d’un jeu d’enfant. Dirigeants, cadres, commerciaux, équipes data et marketing: les forces vives des entreprises doivent au moins essayer ces IA génératives à leur niveau, dans leurs propres cas d’usage. En gardant à l’esprit des objectifs de performance, de satisfaction clients, d’adaptation au changement…

Si ce n’est déjà fait dans votre boîte, Trends-Tendances épingle quelques-unes de ces solutions afin d’aider vos collaborateurs à ses familiariser avec ces évolutions.

1. La consultante

L’extension gratuite à ajouter au navigateur web Wordtune Read ne promet ni plus ni moins “qu’une expérience de lecture révolutionnaire”. Ses modèles et algorithmes propriétaires, entraînés à lire quantité de documents et à compulser des résumés faits main, digèrent n’importe quel long article, rapport ou autre. Résultat: les points clés sont clairement mis en évidence au travers de résumés qui peuvent être paramétrés selon un angle spécifique, afin de donner les tendances ou des conseils ciblés.

2. La greffière qui coache

Fireflies.ai propose de “transformer les conversations en actions” en automatisant les workflows de votre société. Cet assistant vocal peut enregistrer et retranscrire vos réunions tenues par téléphone ou visioconférence. Rien de bluffant? Sauf que l’IA embarquée rassemble aussi les infos sur les sujets abordés, les intervenants et leurs sentiments. Nombre de questions posées, mentions de la concurrence, objections, monologues les plus longs… De quoi améliorer le sales pitch, les entretiens d’embauche, les produits “en écoutant la voix des clients”.

3. La commerciale

Regie.ai permet à votre équipe de vente de rechercher des contacts et de rédiger des e-mails et autres InMail sur LinkedIn personnalisés et impactants “en quelques secondes”. Visant l’authenticité, cette solution construit un modèle de langage sur mesure afin de parler “avec la voix de votre marque”. En s’appuyant sur les données de performance internes, cette IA génère un contenu qui est customisé, pouvant alimenter les campagnes marketing reprenant les bonnes pratiques de l’industrie pour doper l’engagement.

4. La juriste

Les larges modèles de langage ont de beaux jours devant eux face aux défis du jargon juridique. Nombre d’outils permettent déjà de “traduire” automatiquement les termes légaux. Entraîné sur des milliards de lignes de textes juridiques, Spellbook (alimenté par GPT-4 d’OpenAI) revendique pouvoir rédiger des contrats “dix fois plus vite” en suggérant instantanément des formulations ad hoc. Capable de remplir des sections d’un contrat en “lisant” les clauses précédentes et en cernant le contexte, cette IA générative parvient à proposer des clauses manquantes, restructurer, voire expliquer, le contenu du contrat.

5. La vidéaste

Avec plus de 10 millions de séquences audiovisuelles déjà créées dans tous les secteurs d’activité, on ne présente normalement plus Lumen5, le “PowerPoint de la vidéo”. Un outil alimenté par l’IA qui permet à quiconque de créer facilement des contenus vidéo à l’aide d’une interface de type drag-and-drop en une dizaine de minutes. Durée de scène définie de manière algorithmique, nombre de mots, positionnement du texte, le machine learning est employé ici pour automatiser les réglages et autres petits ajustements.

6. La magicienne de la vidéo

La suite logicielle Runway veut rendre “la création de contenu accessible à tous” grâce à l’apprentissage automatique. Aux côtés de ses IA permettant la génération d’images à partir de textes comme d’autres, celle d’édition vidéo permet du montage le plus simple au traitement le plus avancé. Supprimer n’importe quel élément indésirable en quelques clics, remplacer le fond de l’image par un écran vert numérique, traquer un objet en mouvement automatiquement… Cette solution transforme votre navigateur web en vrai studio de prod vidéo.

7. La doubleuse

Murf.ai lit tout ce qu’on lui écrit mais “avec la voix de vraies personnes”. Pour un voicing over de podcasts, de vidéos ou de toute autre présentation professionnelle, le programme déploie des voix “100% naturelles” dans 20 langues différentes. Pas de monotonie ou, pire, d’intonation robotique. S’ajoutent à cela la possibilité de cloner sa propre voix et de la générer avec une autre émotion, un autre débit, une autre tonalité, d’éditer les séquences (en changeant les mots par exemple) ou en retranscrivant un enregistrement personnel pour le donner à lire à une voix du catalogue.

8. La designer

Déjà très prisée, la plateforme web de design tout-en-un Canva a récemment introduit une tonne de nouveaux outils d’IA afin d’aider les entreprises à rationaliser leurs processus de création de contenu. Une solution pour les personnes sans expérience professionnelle de la conception afin de générer facilement des visuels pour les médias sociaux ou des supports marketing. La proposition de valeur serait de libérer les graphistes de ces nombreuses petites tâches pour se concentrer sur des missions plus prenantes ou urgentes.

9. La programmeuse

Il ne s’agit pas exactement d’un générateur de code complet et opérationnel mais d’une assistance à la programmation. Tabnine insère en effet une fonctionnalité de complétion automatique dans les logiciels de création d’applications. Ce qui permet notamment d’accélérer le processus de développement, bétonne la structure du code et en réduit les erreurs. Cette IA “parle” tous les langages informatiques, des populaires JavaScript ou Python aux plus spécialisés Rust ou Bash.

10. La RH

Forcément, la gestion des effectifs n’échappe pas à l’intelligence artificielle générative. La technologie peut être utilisée pour réorganiser l’ensemble du lieu de travail, de l’évaluation des employés à la génération de programmes de formation personnalisés. WorkforceGPT de TalentGuard, TalentGPT de Beamery, entreprises spécialisées en ressources humaines, n’ont pas tardé à proposer des versions GPT de leurs plateformes. Il ne manque guère de données sur le marché du travail et les compétences requises et les “nouvelles” IA aident recruteurs et managers à cibler, acquérir et fidéliser les talents.

Comment parler à une IA? Pour obtenir le meilleur résultat possible d’une intelligence artificielle générative qui crée un texte ou une photo, il faut connaître les bonnes requêtes à lui adresser. Comment interagir avec ces intelligence artificielles (IA) qui génèrent textes et photos, et leur demander de réaliser des tâches précises? C’est là qu’intervient le concept de “prompt” dont vous avez sans doute commencé à entendre parler depuis quelques semaines. Il s’agit d’un ensemble de phrases courtes ou de mots-clés qui permettent de guider une IA pour qu’elle délivre ce que vous avez souhaité. Les prompts sont la clé d’un bon résultat avec une IA générative (dite une IA “GPT” pour Generative Pre-Trained Transformer). Ce sont les commandes que l’on fournit à l’intelligence artificielle. Quand on interroge ChatGPT lui-même sur la manière de réaliser un bon prompt, l’algorithme répond qu’un “bon prompt est une requête formulée de manière claire et précise à une intelligence artificielle”. Les spécialistes confirment que pour être bien compris par l’IA, il faut être précis, complet et aller droit au but. Commencer son prompt par une demande bien précise: “rédige”, “dessine”, “résume” ou “détaille” guideront d’emblée l’algorithme dans sa manière d’adresser une réponse. Il est aussi possible de démarrer le prompt en déterminant un persona. Par exemple: “Tu es un professeur de géographie pour des enfants de sept ans, explique en termes clairs comment sont apparus les volcans”. Il est également possible de lui demander de s’inspirer des grands artistes: “dessine une fusée à la façon de Van Gogh”. La précision est évidemment la clé, surtout si vous avez en tête une idée bien définie. Dans le cas d’une image à générer, par exemple, tout ce que vous ne demanderez pas pourra être librement “imaginé” par l’IA. Si vous ne spécifiez pas la couleur du bateau que vous voulez sur l’illustration, c’est l’intelligence artificielle qui pourra la choisir. Soyez donc aussi détaillé que possible. Y compris sur l’angle de la photo (plan large, etc.), l’ambiance générale, les couleurs dominantes, la place du personnage principal, etc. Il en va de même pour un texte: précisez si vous voulez obtenir des exemples belges, des chiffres provenant d’études scientifiques. Ou même la longueur du texte souhaité. Toutefois, il faut aussi être conscient qu’inonder l’IA d’informations inutiles ou trop complexes (évitez les termes trop techniques) est aussi contre-productif. Il ne faut pas surcharger vos prompts… Il faut donc être complet sur les demandes principales mais éviter les risques de confusion avec des éléments superflus. Abstenez-vous, par exemple, de lui demander de répondre en même temps à plusieurs questions à la fois. Et comme avec l’IA il est généralement possible de générer un résultat différent sur base du même prompt, il peut être utile de procéder à des essais. Beaucoup d’essais. Enfin, dernière règle: ne jamais croire à 100% ce qu’elle raconte. A l’heure actuelle, les IA ont encore tendance à halluciner…

Votre “plan IA” est-il au point? Il est généralement admis par les cadres supérieurs que l’intelligence artificielle exige un cadre. Mais une faible minorité des organisations estiment disposer de bonnes bases en la matière. Dans un monde idéal, une entreprise doit se munir d’un protocole pour l’IA, au même titre qu’un cadre de gouvernance, un plan de cybersécurité, un règlement d’ordre intérieur, etc. Peut-être plus que tout autre outil technologique, l’IA générative requiert d’être intégrée en suivant des principes de responsabilité, allant de l’évaluation des risques potentiels, ne serait-ce qu’au regard des diverses législations, au plan de gouvernance et procédures stratégiques pour soutenir les affaires de la société. Une approche préparée, avec des principes clairement établis, fournit des garde-fous suffisamment flexibles pour évoluer au rythme soutenu des progrès techniques. Le pilotage de l’IA doit préférentiellement être assuré par la haute direction (patronne ou patron en tête) en mettant d’emblée l’accent sur la sensibilisation et la formation de tous les collaborateurs.