Channel 1, première chaîne TV totalement générée par l’IA en mars 2024: menace pour les humains ou belle opportunité?

C’est fait : le rêve des propriétaires de chaînes de télévision est en train de se réaliser. Vous n’êtes pas sans savoir que dans la programmation d’une chaîne de télévision, presque tous les programmes sont censés rapporter de l’argent. Sauf les journaux télévisés qui, par définition, sont des centres de coûts.

Et donc, traditionnellement, le JT est un centre de coût couvert par les recettes publicitaires des autres émissions. Mais ce gros souci financier va sans doute disparaître bientôt. Quand ? Au mois de mars prochain, mois durant lequel, Channel 1, une chaîne américaine d’information, entièrement réalisée avec l’intelligence artificielle, verra le jour. La chaîne en question promet même des JT 100% personnalisés et basés sur des faits vérifiés.

A priori, on peut croire ses fondateurs, le producteur Scott Zabielski et l’entrepreneur Adam Mosam car la démo (le « pilote » comme on dit dans le jargon), qu’ils ont montrée est époustouflante. Motif ? Vous y voyez des journalistes plus vrais que nature, certains sont des clones de journalistes célèbres et d’autres sont des pures créations de l’IA. La salle de rédaction est également plus vraie que nature, les textes sont rédigés par ChatGPT et le ton des journalistes est fluide, les mouvements des lèvres sont naturels. Impossible de voir la différence avec un « vrai » JT. Impossible de savoir que ce ne sont pas des êtres humains de chair et de sang. Pire encore ou mieux encore, je ne sais plus ce qu’il faut écrire, les reportages s’enchaînent très naturellement.

Bien sûr, ce sont de vrais reportages, achetés à des agences d’information comme Reuters ou AFP, et donc dans ce journal 100% « made in IA », on nous parle d’actualité, de météo, du Proche-Orient, d’économie, de culture exactement comme dans un vrai journal. Plus bluffant encore, lorsque le président chinois s’exprime dans un reportage, il vous parle en français ou la langue de votre choix ! Demain, les propriétaires de la chaîne pourront décliner ce même journal dans autant de langues qu’ils le veulent. Autant dire, adieu aux coûts faramineux traditionnels liés à la fabrication d’un journal télévisé.

Bien sûr, l’humain aura encore sa place (mais hélas une petite place) d’abord via les reportages sur place, car ce genre de chaîne ne peut pas encore envoyer un robot interviewer un sportif ou un homme politique. En clair, les journalistes de terrain et d’investigation seront donc protégés, mais les autres, ceux et celles qui réaccommodent à leur sauce des dépêches d’information, cela craint fort pour eux.

Internet a bousculé les journalistes, mais ils sont encore là en dépit des prévisions apocalyptiques des Cassandre de l’époque. Mais l’IA risque de les éliminer s’ils n’y prennent garde. Guerre perdue ? Non, car derrière toute menace, il y a aussi une opportunité. L’IA va forcer les journalistes à revenir aux fondamentaux de notre métier : aller à la source, faire du terrain, chercher l’information que les autres n’ont pas, recouper les sources. Et sur un plateau TV, plutôt que d’avoir des clones d’humains propres sur eux et sans saveur, il faudra que nos journalistes, de chair et de sang, jouent plus la carte de la convivialité, celle de la spontanéité, activent plus souvent la carte de l’humour. Bref, ils devront être plus humains en somme.

Plus l’IA veut s’imposer à nous, et quelque soit notre métier, plus nous devrons montrer et surdévelopper notre humanité, nos soft skills. C’est bizarre à écrire, mais l’IA nous rend en quelque sorte service, elle nous force à être plus humains, plus vrais que nature, donc à accentuer ce qu’aucune machine ne peut faire. C’est un message que je passe aussi aux banquiers qui parlent beaucoup de services, mais n’en délivrent plus ou presque. Ou alors fortement tarifés. Un constat valable dans beaucoup trop de secteurs. Rendez-nous l’humain svp !