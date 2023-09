Apple passe au chargeur universel: un changement pas anodin

Apple a annoncé qu’elle abandonnait son chargeur Lightning au profit de l’USB C. Un choix contraint par la Commission européenne et qui devrait lui faire perdre pas mal d’argent. Une défaite technologique ?

Apple a fini par céder. Le géant californien a intégré le port universel de chargement dit « USB-C » dans le dernier iPhone. C’est le standard accepté de façon universelle et imposé par l’Europe. L’idée est de limiter les déchets électroniques qui s’élèvent 11 millions de tonnes par an, mais aussi simplifier la vie des utilisateurs. Tous les nouveaux smartphones, tablettes, écouteurs et appareils photo devront donc être dotés d’un port USB-C d’ici décembre 2024.

La marque à la pomme a donc pris un peu d’avance en remplaçant son port Lightning situé au bas de l’appareil, par un port USB-C. Mais en réalité, Apple a fait plus que traîner la patte puisque la plupart des autres fabricants l’ont déjà fait.

C’est que passer à l’USB C devrait faire perdre beaucoup d’argent à Apple. Des pertes liées à l’adaptation de ses systèmes, mais surtout rogner significativement les marges réalisées sur la vente de matériel dédié. L’entreprise gagne plusieurs millions de dollars en vendant ses propres câbles Lightning. Des câbles qu’elle vend aussi plus cher. Il faut compter 50 euros pour un chargeur Apple contre 10 à 20 euros pour un chargeur USB C. Intégrer plus largement le port USB-C dans son dernier iPhone n’est rien d’autre qu’une petite révolution pour l’écosystème de produits et services d’Apple qui s’intègre difficilement aux autres systèmes.

Le dernier iPhone n’est par ailleurs que la première étape. Le reste des appareils de la marque devrait suivre. Même les portables. Car la législation autour du chargeur universel va aussi toucher les ordinateurs portables. D’ici 2026, les ordinateurs d’Apple devront eux aussi disposer d’un USB C. On notera tout de même que certains ordinateurs de la marque en comportent déjà.

Mes chargeurs seront-ils compatibles ? Apple ne fournit plus de chargeur depuis 2020 dans la boîte de ses iPhone. On peut recharger un iPhone 15 avec un vieux chargeur Apple en changeant simplement le câble (avec un cable USB A d’un côté et USBC de l’autre voir infographie). Ce sera aussi possible avec un chargeur Samsung. Le tout sans occasionner trop de perte de charge. Par contre le câble fourni avec le dernier appareil a lui un connecteur USB-C de chaque côté. Il faut donc en tenir compte.

Une défaite technologique ?

Le changement risque donc d’être une pilule amère. D’autant plus que d’avril à juin, pour le troisième trimestre d’affilée, Apple a enregistré un repli de son chiffre d’affaires sur un an (-1,4%), à 81,8 milliards de dollars. En cause, des ventes en recul de 2,4% pour son produit phare, l’iPhone. Pour se relancer, la marque espère pouvoir compter sur sa base d’utilisateurs fidèles et prêts à acheter un modèle plus récent. 1,2 milliard de personnes auraient aujourd’hui un iPhone et 25% d’entre eux n’ont plus changé de téléphone en quatre ans.

Une victoire mondiale

Apple a donc plié, obligé par une loi européenne qu’il a longtemps combattue. Il y a deux ans, quand le texte européen était en discussion, le groupe américain avait tenté de s’y opposer en faisant valoir que sa technologie « Lightning » équipait déjà plus d’un milliard d’appareils dans le monde et que la nouvelle réglementation allait « étouffer l’innovation », voire « nuire aux consommateurs ». Mais, malgré un lobbying intense de plusieurs années, la Commission européenne n’a pas cédé et a fini par s’imposer. La victoire est même mondiale puisque ce changement de chargeur sera appliqué sur tous les appareils dans le monde.

« Le chargeur commun relève du bon sens, et il est à portée de main » a sobrement déclaré le commissaire européen Thierry Breton. La mesure est censée faire économiser chaque année 250 millions d’euros aux consommateurs européens.