Farnell veut fermer son usine de Grâce-Hollogne, 192 emplois menacés

La plateforme de distribution de composants électroniques Farnell a annoncé mardi son intention de fermer « purement et simplement » le site de Grâce-Hollogne, indiquent les syndicats dans un communiqué commun.

La nouvelle est tombée mardi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire. 192 emplois sont menacés au sein du site Farnell de Grâce-Hollogne pour le quatrième trimestre de 2023.

« Les travailleurs s’en doutaient parce que la production ne décollait pas, mais cela reste un choc. On sent une certaine tristesse, j’ai vu des gens pleurer, » explique à l’agence Belga Daniel Maratta, secrétaire permanent FGTB.

La procédure Renault lancée

La procédure Renault va être lancée le 1er juin. « On a demandé à ce que les chiffres du bilan de 2021 et 2022 soient donnés et expliqués par un réviseur. On va essayer d’avoir des réponses à nos questions, » fait savoir Daniel Maratta.

La première réunion est prévue le 1er juin, mais « sans les chiffres, on ne discute pas, » précise le permanent FGTB.

Selon le front commun syndical, aucun mouvement de grève n’est prévu pour le moment. « En tant que permanent, on ne veut pas que les gens perdent de l’argent, » raconte Daniel Maratta.