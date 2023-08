Si vous ne retirez pas tout de suite le montant total de votre prêt immobilier: combien cela vous coûtera-t-il ?

En pratique

Supposons que vous ayez emprunté une somme de 300 000 euros, dont vous retirez 75 000 euros au bout de six mois, puis 75 000 euros six mois plus tard.

Les 150 000 euros restants sont versés sur votre compte en une seule fois six mois plus tard. En fonction de la banque choisie, vous payez alors une commission de réserve comprise entre 1.800 et 4.212,60 euros.

Conclusion : il est donc important de comparer, outre les taux d’intérêt des crédits immobiliers, les commissions de réservation des différentes banques.