Vers une baisse du prix des maisons?

Le marché a notamment été soutenu par une croissance relativement forte des salaires, mais cet effet s’atténuera avec le temps.

C’est une première depuis longtemps: les notaires ont annoncé une légère diminution des prix dans leur dernier baromètre (0,3%). D’autres observateurs préfèrent dorénavant différencier les évolutions de prix en fonction des performances énergétiques des biens. Avec des hausses attendues pour les uns et des baisses pour les passoires énergétiques.

De son côté, ING observe que, dans leur globalité, les prix se maintiennent pour l’instant, malgré la forte baisse de la demande de crédit. “Mais nous nous attendons à une baisse plus forte des prix de l’immobilier au cours du second semestre de l’année », analyse Wouter Thierie, économiste chez ING.

« Au fil du temps, les propriétaires seront poussés à vendre et à baisser leurs prix, explique-t-il. Davantage de maisons moins chères et gourmandes en énergie seront à nouveau vendues, ce qui fera encore baisser le prix moyen. En outre, le marché a également été soutenu par une croissance relativement forte des salaires grâce à l’indexation automatique et à un allongement de la durée moyenne des prêts, ce qui a ralenti la courbe. Bien que la durée moyenne puisse encore augmenter légèrement dans les mois à venir, il y a une limite à l’allongement de la durée des prêts. Par conséquent, cet effet s’atténuera également avec le temps.”