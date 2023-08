Les architectes constatent une baisse de la demande tant au nord qu’au sud du pays

Les architectes belges constatent une diminution de la demande, tant pour la rénovation que pour la construction de maisons et appartements. Au nord du pays, le réseau des architectes de Flandre (NAV) rapport que près de la moitié des architectes font état d’une baisse de la demande au cours des six premiers mois de l’année. Un constat partagé par l’Union wallonne des architectes (UWA).

« C’est une tendance que l’on observe depuis 2022. L’an dernier, on a constaté une réduction de 25% du nombre de permis délivrés pour des appartements et de 10% pour les maisons », souligne Gaëtan Doquire, directeur de l’UWA. L’union professionnelle ne dispose pas encore des chiffres pour 2023.

Du côté wallon, on évoque l’augmentation globale des coûts relatifs au marché immobilier pour expliquer ce phénomène. « Le gouvernement wallon doit réfléchir à une fiscalité immobilière adaptée pour réduire les coûts et faciliter l’accès au logement », estime Gaëtan Doquire.

Il évoque également les nouvelles exigences en termes d’efficience énergétique qui contribuent à faire monter la facture en cas de rénovation ou de construction: « Vu le contexte actuel, il serait préférable d’appliquer ces exigences avec parcimonie, de façon plus progressive ».

Flandre

En Flandre, le réseau des architectes NAV plaide quant à lui pour la mise en place d’obligations de rénovations plus ambitieuses, une accélération des procédures de permis et plus d’efforts pour construire des logements sociaux. Un dernier constat partagé par l’UWA qui rappelle qu’en 2022, pas moins de 42.000 ménages wallons étaient en attente d’un logement social.

Par ailleurs, le secteur de la construction voit cette situation d’un mauvais œil. En Flandre, le dernier baromètre de Bouwunie, la fédération des PME et indépendants du secteur de la construction, montre que la confiance des entreprises du secteur a légèrement augmenté juste avant les congés du bâtiment, mais qu’elle reste faible.