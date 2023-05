Di Rupo: « Le plus haut taux de création d’entreprises jamais enregistré »

Le ministre-président Elio Di Rupo (PS) souligne, dans son discours sur l’état de la Région, que l’économie wallonne est résiliente malgré les crises. Il met en avant l’esprit d’initiative et la réindustrialisation. « La situation budgétaire est sous contrôle », dit-il.

Le redressement de la Wallonie est un enjeu vital. Pour la Région elle-même, mais aussi pour l’équilibre institutionnel du pays. A près d’un an des élections cruciales du 9 juin 2024, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) prononçait, ce mercredi 31 mai, son quatrième discours sur l’état de la Région. L’occasion de faire le point sur une législature « compliquée », dixit son vice-président Philippe Henry (Ecolo) ce matin sur LN24, le même précisant : « On avance selon nos objectifs ».

L’indispensable élan a, il est vrai, été perturbé par le Covid et les inondations de l’été 2021, mais aussi, plus prosaïquement, par les équilibres entre partenaires de la majorité qui ont émietté l’ambition du plan de relance. A un an du grand rendez-vous, sa situation budgétaire préoccupe. Et si les appels à projets se multiplient en fonction des priorités fixées par la majorité, la Région reste loin du sursaut espéré.

Mais Elio Di Rupo insiste: « La Wallonie est une terre de talents. Nous les chérissons. Ne tombons pas dans les caricatures. » Il évoque le pourcentage d’entreprises innovantes supérieures à la moyenne européenne ou les 22 entreprises à potentiel de haute croissance qui ont été sélectionnées. Et si le chômage de longue durée reste un élément très préoccupant, il insiste sur les éléments positifs, notamment un taux de création d’entreprises record.

Un gouvernement « déterminé »

« La Wallonie est une Région forte, qui croit en son avenir et qui prend son avenir en main, souligne Elio Di Rupo. Les crises terribles que nous avons connues renforce la détermination de ce gouvernement. » Il évoque le plan de relance et les fonds structurels européens. « Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2030. »

Le premier, c’est la lutte contre la pauvreté. « Le risque de pauvreté était de 22% à notre arrivée, il est désormais de 17,8%. L’objectif est de réduire cela de moitié d’ici 2030. » Cet enjeu est « initimement lié à l’emploi » et à la formation. « C’est en augmentant les compétences professionnelles des citoyens de Wallonie que l’on mènera cette lutte, dit le ministre-président. La formation est notre objectif numéro un. » Elio Di rupo évoque, dans le cadre du fonds social européen, la mise en place de dix-sept territoires « zéro chômeurs ».

L’objectif est d’arriver à un taux d’emploi de 75% en 2030. »La Wallonie avance dans la bonne direction, souligne Elio Di Rupo. L’emploi a crû de 2% en 2022 par rapport à 2021. Autant d’emplois ont été crées qu’en 2021, une année marquée par le rattrapage post-Covid. Le taux de chômage a reculé de 0,5% et s’établit à 8,4%. Un élément nous interpelle toutefois, c’est la part de chômeurs de longue durée. La part des chômeurs de plus de deux ans est passée de 28% à 32%. » C’est une conséquence de la pandémie.

Paradoxalement: en 2021, 37000 emplois déclarés ont été déclarés vacants, un niveau en augmentation. Le paradoxe wallon.

L’enjeu de la « réindustrialisation »

« Pour créer des emplois, nous investissons dans les filières d’aujourd’hui et de demain, insiste le ministre-président socialiste. C’est tout l’enjeu de la réindustrialisation. » C’est aussi un « enjeu de souveraineté », ajoute Elio Di Rupo, comme en ont témoigné les crises récentes.

« Il ne s’agit évidemment pas de réindustrialiser avec des industries polluantes », précise-t-il. Elio Di Rupo cite le projet Columbus de méthanisation à partir de la chaux et le partenariat noué par John Cockerill avec le Français Technip Energies autour de l’hydrogène. Nom de code: « Relife ». « Ne de demandez pas pourquoi des Wallons s’associant avec des Français utilisent un nom anglais. On met dit que ce fait plus chic. »

Le ministre-président évoque encore l’appel à projet de batteries électriques lancé par Wallonie Entreprendre et les clauses des marchés publics facilitent la participation de nos PME. « L’Europe doit se donne les moyens de relocaliser, lance-t-il en évoquant le plan Biden aux Etats-Unis. La Wallonie entend participer à cet élan. «

« Le plus haut taux de création d’entreprises »

Une des manières de faire face à ces défis, c’est de créer à la source en stimulant l’esprit d’entreprise. « Le taux de créations d’entreprises a été de 9,8% en 2021. Tenant compte des disparitions, cela induit un taux de création net de 3,6%. C’est le plus haut taux enregistré depuis qu’on le comptabilise », se réjouit Elio Di Rupo.

« C’est une certitude, la Wallonie se surpasse, même quand elle rattrapé par les crises. » Elio Di Rupo rappelle que les cinq années précédant la crise du Covid, la Région avait connu un rythme de croissance supérieur à la moyenne nationale: : 2% contre 1,7%. Les crises ont ralenti la donne, mais la résilience demeure, dit-il, en mettant en garde contre les risques induits par le durcissement du crédit.

Après avoir évoqué longuement les enjeux environnementaux et la reconstruction après les inondations, il tient à rassurer: « La situation bugétaire est maîtrisée, sans taxe nouvelle. C’était un engagement que nous avions pris, nous le tenons. »

Méthode Coué? Nul doute que le débat à venir sera plus nuancé.