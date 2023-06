Cockerill s’associe à ArcelorMittal en vue de révolutionner la production de l’acier

Les deux groupes vont construire une usine d’électrolyse du fer à basse température.

ArcelorMittal et John Cockerill viennent de signer un partenariat pour la construction d’une première usine d’électrolyse du fer à basse température. Le but est de révolutionner la façon dont on va produire de l’acier, un pas en avant très important dans la décarbonation de l’industrie.

Les deux partenaires ont mis au point une technologie, via l’électrolyse du minerai de fer, qui permet de se passer de la phase à chaud, de la cokerie et du haut-fourneau, et de la phase d’agglomération. De quoi éliminer 70% du CO2 émis dans la production de l’acier. L’usine, dont la localisation n’est pas encore arrêtée, devrait entrer en service en 2027 et pourrait produire annuellement un million de tonnes.