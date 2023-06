John Cockerill à Abou Dhabi

Après l’Inde, la Chine, le Maroc et la France, John Cockerill poursuit sa stratégie internationale de production d’hydrogène.

Le groupe liégeois a signé la semaine dernière un accord de collaboration stratégique avec ADNOC, la compagnie pétrolière d’Abou Dhabi, et avec Strata, le bras industriel du fonds souverain Mubadala.

L’accord implique la construction d’une usine de fabrication d’électrolyseurs et le lancement d’une filière de production d’hydrogène à partir d’électricité. L’usine, qui aura une capacité d’1 GW par an, nécessitera entre 100 et 150 millions d’euros d’investissement. Elle devrait ouvrir ses portes en 2026. John Cockerill apportera sa technologie, son savoir-faire et son nom dans la joint-venture dont les proportions de capital ne sont pas encore connues.