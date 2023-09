L’OPEP+ et la guerre des prix du pétrole: « Le scénario catastrophe de la stagflation se profile »

La hausse des prix du pétrole ravive les craintes d’inflation. Selon Ole Hansen, responsable des matières premières chez Saxo Bank, la politique de réduction de production du cartel pétrolier OPEP+ nous conduit vers la stagflation : soit une période de croissance durablement faible et de prix galopants.

Le baril de pétrole Brent – la référence pour le pétrole en provenance d’Europe – a dépassé le seuil de 95 dollars mardi, soit son plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Les annonces, en provenance d’Arabie saoudite et de Russie, deux acteurs clés du cartel pétrolier de l’OPEP+, de réduire leur production et leurs exportations de pétrole ont touché leur cible.

Vous écrivez dans une note aux investisseurs que le principal objectif de l’OPEP+, avec ses réductions de production ces derniers mois, était d’obtenir des prix plus élevés. Cela va à l’encontre de l’affirmation persistante selon laquelle les réductions sont destinées à maintenir la stabilité du marché.

OLE HANSEN. Il y a un « sweet spot » sur le marché, où les prix ne sont pas trop hauts pour les consommateurs et pas trop bas pour les producteurs. À l’heure actuelle, le marché est clairement en mouvement. Je pense que l’idée dominante était que ce « sweet spot » se situait quelque part autour de 80 dollars le baril, car l’Arabie saoudite a besoin que les prix du pétrole soient relativement plus élevés. Mais cela ne semble plus être le cas. Les Saoudiens veulent des prix encore plus élevés.

« La production du cartel pétrolier diminue, tandis que la capacité de production estimée reste stable. Par conséquent, la capacité de réserve disponible a dépassé les 6 millions de barils par jour.

« L’augmentation de la capacité de réserve et la hausse des prix du brut font rarement bon ménage, mais comme les principaux producteurs s’en tiennent pour l’instant aux limites de production convenues, la possibilité d’une augmentation de la production semble limitée à ce stade. Ces hausses de prix ne sont pas dues au fait que le monde manque de pétrole. Une décision politique a été prise pour soutenir les prix, et c’est ce que nous faisons actuellement. C’est ce dont nous souffrons en tant que consommateurs.

« Les tensions concernent les produits pétroliers, en particulier le diesel. Certaines raffineries ont fermé pendant la pandémie et, comme la demande mondiale de carburant continue d’augmenter alors que nous sommes dans une période de transformation verte, il est clair que les raffineries encore ouvertes ont du mal à répondre à la demande. Mais ce n’est pas la cause principale de ces fortes hausses de prix à l’Ouest, bien sûr. En ce qui concerne la pénurie de diesel, le pétrole brut, qui peut être facilement transformé en diesel, provient principalement de Russie et du Moyen-Orient. C’est là que nous voyons ces décisions politiques sur la réduction de la production ».

Stagflation

Peut-on s’attendre à un automne compliqué ?

HANSEN. « La question est de savoir si les perspectives économiques au niveau mondial sont capables de soutenir un tel niveau de prix. Et quel sera l’impact de ces prix sur l’inflation. Jusqu’à présent, cet impact ne s’est pas encore répercuté sur les attentes en matière d’inflation, malgré la récente hausse des prix. Cela indique que le marché obligataire est assez modéré pour le moment.

« Mais si cela change, cela deviendra un défi pour les banques centrales qui, en particulier aux États-Unis, approchent d’un pic des taux d’intérêt et sont désireuses de se concentrer sur une réduction des taux. L’année prochaine, cela pourrait signifier que les taux d’intérêt resteront plus longtemps à des niveaux élevés. Cela pourrait affaiblir l’économie et, en fin de compte, nuire à la demande.

Vous mettez en garde contre un scénario de stagflation en Occident.

HANSEN. « Entre-temps, le secteur européen de la construction, qui a suivi celui de l’industrie automobile, a connu une contraction assez importante de sa production. Et puis il y a eu l’industrie chimique, qui a souffert des prix élevés de l’énergie, et qui continue d’en souffrir. Il est vraiment difficile de voir ce qui peut être fait à ce sujet… L’Europe se trouve désormais dans un scénario de stagflation. Et nous luttons toujours contre l’inflation, qui est la conséquence des prix élevés de l’énergie que nous avons connus l’année dernière.

« Quant aux États-Unis, ils commencent seulement à ressentir les conséquences de la hausse rapide des taux d’intérêt depuis un an et demi. Saxo Bank est toujours d’avis que cela aura un impact négatif sur les perspectives de croissance. Peut-être les États-Unis connaîtront-ils un scénario de stagflation légère : une situation où la demande s’est affaiblie alors que les prix restent élevés. »

« Les troisième et quatrième trimestres seront difficiles pour les bénéfices des entreprises aux États-Unis », a écrit Saxo plus tôt. « La croissance des ventes ralentit tandis que les coûts (salaires et énergie) restent élevés.

HANSEN. « Nous nous attendons à ce que les marges bénéficiaires soient effectivement sous pression. En outre, la récente flambée des prix de l’énergie constitue également une préoccupation évidente pour les consommateurs. Ils paient actuellement le prix saisonnier le plus élevé pour l’essence et le diesel depuis de nombreuses années, si ce n’est des niveaux records. La menace de stagflation existe bel et bien, même s’il faudra peut-être un peu plus de temps pour qu’elle se concrétise. Il faudra du temps pour que les coûts plus élevés de financement de la dette des entreprises affectent non seulement les entreprises elles-mêmes, mais aussi les consommateurs privés.

L’Occident contre les « autres »

Le président américain Joe Biden a plaidé à plusieurs reprises auprès de l’OPEP+ pour qu’elle augmente sa production. Faut-il considérer l’OPEP+ comme faisant partie des « autres » dans la bataille de l’Occident?

HANSEN. « L’influence de l’Occident sur l’OPEP est bien moindre, tout simplement parce que nous ne sommes plus son principal client. Tant que la Chine est prête à payer ce genre de prix et ne proteste pas, il est peu probable que nous assistions à une pression politique efficace de la part de l’Occident, en particulier des États-Unis. À mesure que les États-Unis augmentent leur propre production et deviennent ainsi un acteur plus important sur le marché mondial, y compris en matière d’exportations, leur influence sur le cartel pétrolier diminue. »

Peut-on s’attendre à une baisse de la demande chinoise, l’économie de ce pays semble s’essouffler quelque peu?

HANSEN. « La plus grande compagnie pétrolière chinoise a récemment déclaré qu’elle était sur le point d’observer un pic de consommation de combustibles fossiles. Les Chinois sont les plus grands producteurs de véhicules électriques et ils sont les plus grands producteurs de panneaux solaires. Nous avons peut-être assisté à un pic de la consommation intérieure chinoise. Ce que nous n’avons pas encore vu, c’est un pic dans les importations chinoises. Après tout, la Chine a également renforcé sa capacité de raffinage ces dernières années. Si la demande intérieure ralentit, ces raffineries se tourneront naturellement vers les marchés internationaux pour exporter leurs produits pétroliers. Et ce commerce est très rentable depuis un certain temps, tout simplement parce que la Chine achète du pétrole à prix réduit à l’Iran, mais aussi à la Russie. Les bénéfices de ces raffineries sont donc très élevés.

« Tant que cela sera le cas, tant qu’il y aura des tensions sur le marché des carburants et que la Chine reste un raffineur important, nous ne verrons pas nécessairement la demande diminuer. La Chine continuera à absorber autant de pétrole que possible pour le convertir en carburant et le revendre sur le marché.

Conclusion : l’OPEP+ sort indemne de la guerre de l’énergie

HANSEN. « Je pense que nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu’à moins d’une récession mondiale et d’une chute de la demande comme pendant la pandémie, la capacité de l’OPEP+ à dicter les prix s’est considérablement accrue. On pourrait dire qu’ils sont en passe de devenir la banque centrale du pétrole. Nous disposons de moyens limités pour contrer cette tendance, car les prix de l’énergie restent élevés en général.

« Ce dont je pense que nous pouvons être sûrs, c’est que cette volatilité se poursuivra pendant un certain temps. En effet, si des décisions prises affectent les prix, ces décisions peuvent être annulées. Nous devrons alors attendre et observer comment le marché réagit à cela ».

Laurens Bouckaert