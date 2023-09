Le baril de Brent à 100 dollars, plus qu’une question de temps ?

Le pétrole continue son ascension fulgurante. Le Brent a dépassé les 95 dollars cette nuit. Tout porte à croire que la barre des 100 dollars pourrait être atteinte bientôt. Voilà une mauvaise nouvelle pour l’inflation.

Le prix du pétrole continue de gravir les échelons. Cette nuit, le baril de Brent a dépassé le seuil de 95 dollars. Il a dépassé le seuil des 90 dollars le 8 septembre. Il est d’ailleurs en hausse de 31% depuis fin juin. Le WTI lui affiche 92,5 dollars le baril, ce mardi.

Avec cette hausse fulgurante, les observateurs se demandent quand est-ce que le Brent va dépasser le cap des 100 dollars le baril. Pour Bjarne Schieldrop de la banque suédoise SEB, ce niveau est en tout cas très probable. « Il suffit d’un peu de bruit pour l’élever à un niveau supérieur », écrit-il dans une note consultée par Reuters. Le bruit étant l’actualité économique, entre autres sur des éléments pouvant laisser entendre une reprise de la demande.

L’offre est en effet limitée par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et par des coupes unilatérales supplémentaires de pays membres de l’OPEP, comme l’Arabie Saoudite et la Russie. Il y aurait donc un déficit sur le marché. Tout signe de hausse de la demande peut faire augmenter les prix. Pour Schieldrop, l’Arabie Saoudite et la Russie ont un « contrôle solide du marché ».

Pour les analystes d’ING, le Brent pourrait bientôt atteindre la marque. Mais il ne devrait pas y rester longtemps. « Compte tenu des fondamentaux constructifs et d’un sentiment plus positif, nous pourrions voir le Brent dépasser les 100 dollars le baril dans un avenir assez proche. Les Saoudiens et le groupe élargi de l’OPEP ne voudront probablement pas pousser le marché trop haut, étant donné les risques de destruction de la demande que cela pourrait entraîner », écrivent-ils dans une note.

D’autres pétroles dépasse déjà les 100 dollars

Le Brent de la mer du Nord est un prix de référence. Mais il n’est pas le seul pétrole du marché : d’autres indices ont déjà dépassé le seuil des 100 dollars. C’est par exemple le cas pour le Qua Iboe nigériain (lundi) et le Tapis malaisien (la semaine dernière). L’Arab Light, référence saoudienne, a passé le cap vendredi déjà, pour les livraisons à destination de l’Europe.

Le baril de Brent à 100 dollars, cela ne semble donc plus qu’être une question de temps. Pour le dernier trimestre de l’année, de nombreux analystes s’attendent à ce que le déficit entre l’offre et la demande se creuse, ce qui aurait comme conséquence une hausse de prix.

Dans tous les cas, les prix du baril, et donc le prix à la pompe, devrait rester élevé. Voilà une mauvaise nouvelle pour les économies européennes, entre autres. En effet, avec la baisse de prix du pétrole tout au long de la première moitié de l’année (parmi d’autres raisons), l’inflation a pu baisser. Mais maintenant que l’or noir est de nouveau plus cher, l’inflation se montre de nouveau plus tenace.