L’inflation à son plus bas niveau depuis janvier 2021 : que faut-il retenir des chiffres ?

L’inflation a baissé de 2,39% en septembre à 0,36% en octobre, soit son niveau le plus bas depuis janvier 2021 lorsqu’elle était de 0,26%, selon l’indice des prix à la consommation publié lundi par Statbel. En août, elle était encore de 4,09%. A côté de l’inflation globale, d’autres indices importants sont aussi en baisse, mais tous ne le sont pas de la même manière.

L’inflation sur la base de l’indice santé diminue de 2,08% à 0,30%, tandis que l’indice santé lissé s’est établie à 125,65 points en octobre. L’indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales, fixé à 125,60 points, est donc dépassé.

Les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en novembre, et les salaires du secteur public le seront en décembre.

Les principales baisses de prix enregistrées en octobre concernent les boissons alcoolisées, le gasoil de chauffage, les boissons non-alcoolisées et l’électricité. La baisse de l’inflation de ces derniers mois est donc clairement associée à la baisse des prix de l’énergie, relève Statbel. « L’inflation de l’énergie passe de -28,73% en septembre 2023 à -37,15% en octobre 2023 et contribue à hauteur de -5,46 points de pourcentage à l’inflation totale. »

Tous les indices à la baisse

Cette forte baisse de l’inflation globale s’accompagne de baisses d’autres indices tout aussi importants. L’inflation sous-jacente, qui exclue l’énergie et les produits alimentaires non transformés, poursuit sa baisse. Après 6,95% en septembre, elle atteint 6,55% en octobre. Mais elle est donc toujours élevée aujourd’hui, et loin de l’objectif des 2%. Sa décrue est bien plus lente que celle de l’inflation globale. Elle a atteint un plafond de 8,05% en mai, à titre de comparaison.

Statbel

Les produits alimentaires ont cependant fortement chuté. Après un taux de 11,15% en septembre, leur inflation affiche aujourd’hui 8,98%. Ce qui est toujours élevé. La hausse de l’indice passe ainsi sous la barre de 10%, après l’avoir dépassée en septembre 2022. Tous les aliments sont d’ailleurs en baisse, sauf le poisson, dont la courbe reste plate. Les produits alimentaires contribuent d’ailleurs à l’inflation à hauteur de 1,70 point.

Statbel

Pour l’énergie, finalement, la baisse continue, mais c’est parce qu’il s’agit d’une comparaison en glissement annuel. Les prix sont aujourd’hui beaucoup moins élevés que ce qu’ils étaient il y a un an. Mais ces derniers mois, la courbe est plutôt plate. La baisse des prix de l’énergie stagne. A l’avenir, il ne faudra donc plus compter sur l’effet de la baisse des prix de l’énergie pour la baisse globale de l’inflation.