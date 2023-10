Où faire vos courses en Belgique? Classement des supermarchés les moins chers (infographie)

Céréales, œufs, viande… L’inflation des produits alimentaires a été particulièrement forte cette année. Et cela se ressent sur le ticket de caisse. Test-Achats a comparé les prix dans différentes enseignes pour savoir quelle était la moins chère. Voici les résultats.

En septembre, une famille de deux personnes a dépensé en moyenne 531 euros au supermarché, soit 63 euros de plus que l’année dernière. Et si l’inflation tend à se réduire et les prix à se stabiliser, le panier reste toujours trop cher, et par conséquent moins rempli… Mais quels sont les supermarchés les moins chers? Test-Achats a réalisé une enquête comparative: au total, 12 enseignes ont été passées à la loupe.

3 paniers, 34 produits, 5350 références

Pour leur analyse, les experts de Test-Achats ont passé au peigne fin les prix de 5350 références de produits uniques. Ils ont ensuite rassemblé tous ceux que l’on pourrait retrouver dans le caddie classique d’un ménage et, sur cette base, ils ont réalisé différents paniers de produits en ajoutant plusieurs marques, avec des aliments frais ou non (viande, poisson, légumes et fruits). Ces paniers contiennent le même assortiment composé de 34 produits:

Viande (13),

Poisson (4),

Légumes (9),

Fruits (8).

Une fois fait, Test-Achats s’est attaqué aux supermarchés et plus particulièrement aux marques. Trois paniers distincts ont été mis en place dans chacune des enseignes, à savoir:

Un panier avec des produits de premier prix ou des produits blancs,

Un panier avec des marques de distributeur ,

, Un panier avec des marques internationales.

Colruyt, réputé le moins cher, vraiment?

Ces dernières années, le discounter Colruyt a la réputation d’être l’enseigne la moins chère du pays, en particulier en ce qui concerne les produits de marque. Encore récemment, la société de données Daltix a elle aussi réalisé un comparatif des chaînes de la grande distribution. Son constat: Colruyt reste bel et bien le leader quand il s’agit de proposer des prix bas. Son plus grand concurrent? Albert Heijn, uniquement présent en Flandre et à Bruxelles.

Un classement qui se vérifie? Voici les conclusions de l’enquête de Test-Achats.

On le voit, Colruyt demeure en tête des supermarchés les moins chers du pays, surtout si vous optez pour des produits de marques (inter)nationales et des produits frais. Sans surprise, Aldi et Lidl remportent la palme des magasins les moins onéreux pour l’achat de produits de marque maison. Du reste, comme ils proposent des marques que l’on ne retrouve pas dans les autres supermarchés, c’est difficile de réaliser une véritable comparaison. En revanche, si vous ne voulez pas exploser votre budget, évitez les magasins Spar et Cora: ces derniers affichent des prix plus chers que la moyenne.

