Travailler pour 1,30 euro de l’heure

Instauré en début d’année, le service communautaire obligatoire permet au VDAB de mettre à disposition des villes et communes des chômeurs de plus de deux ans. Ces derniers peuvent être affectés un à deux jours par semaine à des travaux d’intérêt général et percevront, outre leur allocation, une modeste rémunération de 1,30 euro par heure.

Ce montant est certes symbolique mais ne rien offrir aurait été assimilé par la Cour constitutionnelle à du travail forcé.

Malgré des subsides européens qui encadrent le système, ce dernier est loin de soulever l’enthousiasme. Moins d’un tiers des communes y a jusqu’à présent fait appel, offrant au total quelque 800 “emplois”.

A un an des élections, le sujet reste sensible et ce n’est sans doute pas un hasard si quasi toutes les communes participantes sont dirigées par un bourgmestre d’un des trois partis constituant l’actuelle majorité régionale: N-VA, Open Vld ou CD&V. Les écologistes flamands sont contre et seuls trois bourgmestres Vooruit ont marqué leur accord. D’après « Het Nieuwsblad »