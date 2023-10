Après la défense du bilan de la Vivaldi à la Chambre, les réactions ne se sont pas fait attendre

Après un accord budgétaire conclu dans les temps et une dernière déclaration de politique générale d’Alexander De Croo, à la Chambre, avant la campagne électorale pour les élections du 9 juin 2024; place aux réactions.

Si pour le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), le contrat a été rempli avec un accord budgétaire conclu dans les temps et une dernière déclaration de politique générale à la Chambre « Notre pays se porte bien, nous devons continuer! », tout le monde ne partage pas cet avis. Les réactions, que cela soit du monde politique, des syndicats ou des représentations patronales, ont fusé.

Une opposition pas convaincue

Les partis d’opposition à la Chambre ne se sont pas montré convaincus par la déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre Alexander De Croo.

« Il a dit en de nombreux mots que le gouvernement arrêtait de travailler », en a conclu le chef de groupe N-VA Peter De Roover. Selon le nationaliste flamand, le discours du Premier ministre n’exprime aucune ambition de mettre en œuvre une quelconque réforme sérieuse. « Les vrais problèmes ne sont plus abordés », estime-t-il.

Peter De Roover ne partage pas non plus le discours selon lequel notre pays se porte bien. « Personne ne le croit. Avec l’Italie, nous avons le pire budget de l’Union européenne et aucun projet majeur n’a été réalisé. Quelques petites choses ne pourront pas y remédier. »

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, n’a pas vu d’utilité au discours du Premier ministre. Le communiste se montre très critique sur l’extension des flexi-jobs à douze secteurs supplémentaires. « Alors qu’il y a un problème de pouvoir d’achat, ce gouvernement dit : ‘ajoutez deux ou trois emplois’. C’est une dérégulation du marché du travail qui n’est socialement pas acceptable. »

Le député prône en revanche une augmentation des salaires. « Regardez le secteur de l’Horeca. Comment peut-on demander aux gens de continuer à travailler avec un salaire minimum et des horaires aussi irréguliers ? », s’est-il interrogé. « Les entreprises et les banques restent hors de danger », malgré les 150 millions d’euros que le gouvernement souhaite prélever auprès des banques.

FGTB : l’extension des flexi-jobs dégrade la qualité de l’emploi

L’extension du système des flexi-jobs avec son introduction dans 12 secteurs supplémentaires représente « une très mauvaise mesure » pour l’emploi, réagit mardi la FGTB. Le syndicat considère que la formule « dégrade considérablement » la qualité ainsi que la sécurité de l’emploi, et a un coût « considérable » pour la sécurité sociale.

La FGTB rappelle s’être toujours opposée à l’extension des flexi-jobs, qui devaient initialement se limiter à l’horeca. Elle considère que le système ne répondra pas à la pénurie de main d’œuvre dans l’enseignement ou le secteur de la petite enfance, « qui requièrent un personnel dûment formé », mais accroîtra la concurrence entre les travailleurs. « Il entrave le principe d’égalité puisqu’il existe un traitement fiscal différent pour les flexi-jobbers: deux travailleurs occupant le même poste au sein de la même entreprise peuvent donc percevoir des salaires différents », explique le syndicat. « En outre, le système n’offre aucune garantie d’emploi. »

L’organisation syndicale estime le coût de la mesure à environ 50 millions d’euros par an en revenus directs, car les flexi-jobs « ouvrent des droits sans prévoir les cotisations sociales supplémentaires pour les financer ». « La FGTB constate que les libéraux instrumentalisent à nouveau le conclave budgétaire pour flexibiliser le marché du travail », dénonce-t-elle. « Afin de servir les intérêts des fédérations patronales, le gouvernement est en train de transformer en généralité ce qui devait rester une exception. Est-ce pour atteindre, à n’importe quel prix, le taux d’emploi de 80%? Ce, au détriment de la concertation, de la sécurité sociale et de l’égalité entre les travailleurs et travailleuses de ce pays? »

Le syndicat salue toutefois plusieurs décisions contenues dans le budget fédéral, notamment la contribution du secteur bancaire, le renforcement de la taxe Caïman ou encore l’augmentation du salaire minimum.