Budget fédéral : que signifie concrêtement l’accord pour le citoyen ?

Davantage de flexi-jobs, un salaire minimum plus élevé ou un taux de TVA réduit de manière permanente sur les pompes à chaleur ainsi que sur la démolition et la reconstruction de logements. L’accord budgétaire du gouvernement fédéral contient une longue liste de mesures. Voici ce qu’elles impliquent concrètement pour les citoyens belges.

La Vivaldi a bouclé son budget ce lundi soir. Le budget pour 2024 épargne grandement les finances des citoyens belges. Voici les grandes mesures prises par le gouvernement.

Les flexi-jobs étendus

Jusqu’à présent, les flexi-jobs, effectués par des retraités et des salariés travaillant déjà au moins en quatre cinquièmes, étaient déjà possibles dans 10 secteurs, tels que l’hôtellerie ou le sport. À partir du 1er janvier, 12 secteurs supplémentaires sont ajoutés. Il s’agit notamment de l’éducation, de la garde d’enfants, du transport scolaire, de l’alimentation ou du secteur événementiel. Cette mesure devrait surtout résoudre le problème de la pénurie d’employés. Les flexi-jobbers devront désormais être rémunérés selon les barèmes minimaux du secteur. Ils ne pourront pas gagner plus de 12.000 euros par an. La cotisation sociale des employés passera également de 25 à 28 %.

Un salaire minimum plus élevé

En 2022, le gouvernement a déjà augmenté les salaires minimums de 76 euros par mois. Cette augmentation aura à nouveau lieu l’année prochaine et en 2026. À partir d’avril, ces salaires seront augmentés de 35 euros. Pour certains, cela pourrait même atteindre 50 euros grâce à l’introduction d’une prime fiscale au travail. Le gouvernement alloue 72 millions d’euros à cette mesure.

Maintien des taux de TVA à 6%

Pour la démolition et la reconstruction d’un logement, une TVA de 6 % était en vigueur depuis la pandémie. Cependant, cette mesure devait expirer à la fin de cette année. Le gouvernement a décidé de la prolonger, mais uniquement pour les particuliers et leur résidence principale et qu’ils possèdent. Cette résidence ne doit pas dépasser 200 m². Une mesure similaire s’applique aux pompes à chaleur, le taux réduit de 6 % est maintenu.

Tarif social pour les appartements

Un tarif social sera désormais mis en place pour les personnes vivant dans un appartement et se chauffant via une chaudière collective. Cela se fera sous forme de prime.

La sécurité renforcée dans les gares

La Vivaldi alloue 100 millions pour renforcer la sécurité. Cela comprend notamment 8 millions pour des gares plus sûres, surveillées numériquement via un réseau de caméras. Bruxelles-Midi aura un poste de police fixe. De plus, des ressources supplémentaires seront allouées pour avoir plus d’agents sur le terrain et mieux les équiper. La Commission des drogues récemment créée recevra également 10 millions d’euros supplémentaires.

Une augmentation salariale plus rapide pour les policiers

Le retard dans la mise en œuvre de l’augmentation de salaire promise pour la police a suscité beaucoup de remous ces derniers mois. Le gouvernement accélérera l’augmentation de salaire. Cette année, un peu moins de la moitié de l’augmentation de salaire sera versée, le reste suivra l’année prochaine.

Des factures d’électricité moins élevées

Les écologistes ont obtenu une nouvelle réforme des accises, bien que cela sera probablement pour le prochain gouvernement. L’intention est de rendre l’électricité moins chère grâce aux accises, ainsi que les combustibles fossiles tels que le gaz. Cependant, à la demande des francophones, cela ne s’applique pas au mazout, plus utilisé de l’autre côté de la frontière linguistique.

Pas de taxes supplémentaires pour les familles et la classe moyenne

Le budget comprend de nombreuses taxes supplémentaires, mais ce sont les épaules les plus solides qui les supporteront. Le secteur bancaire devra contribuer davantage, à hauteur de 150 millions. Belfius versera un dividende de 220 millions d’euros. Le secteur des transports bénéficiera quant à lui de moins de réduction sur le diesel utilisé (25 millions). De plus, des fonds non dépensés ont été trouvés (150 millions), et les bons d’État d’Etat rapportent 100 millions d’euros. Bpost devra accepter des contrats moins chers (25 millions) et devra également payer 75 millions parce qu’elle a facturé trop à l’État dans le passé.

5 millions pour le Service Citoyen

Par ailleurs, un financement de 5 millions d’euros est dorénavant prévu pour le Service Citoyen (programme pour les jeunes de 18 à 25 ans leur permettant de s’engager dans des projets solidaires). Ces budgets s’accompagneront, à la demande des libéraux et en particulier d’Alexia Bertrand (secrétaire d’État au Budget, Open VLD), d’une foire à l’emploi du secteur privé en fin de Service Citoyen et d’une obligation de contact (journée d’information) avec le Service Citoyen pour les jeunes chômeurs de plus de deux ans, rapporte La Libre.

Des accises plus élevées pour le tabac

Les fumeurs ne sont toutefois pas épargnés. Les accises seront plus élevées sur le tabac et la vape (50 millions). Les emphytéotes ou les détenteurs d’usufruit devront aussi mettre la main au portefeuille. Les droits d’enregistrement sont plus que doublés, passant de 2 à 5 pour cent.

Les taxes qui ne sont pas retenues

Certaines mesures n’ont pas été retenues. L’augmentation importante de la taxe d’embarquement dans les aéroports proposée par les verts flamands (Groen) a été mise sur le côté. De même que l’augmentation de la taxe sur les comptes-titres souhaitée par le PS. Les projets de taxation des emballages ont également été relégués aux oubliettes.