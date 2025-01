Voitures de société : l’électrique s’impose, mais à quel coût ?

En 2024, l’électrification des flottes automobiles en entreprise s’est nettement intensifiée en Belgique. Selon une étude de SD Worx, huit nouvelles voitures de société sur dix étaient 100 % électriques dès la fin de l’année. En dépit de ces changements, le nombre de travailleurs bénéficiant d’une voiture de société diminue.

En 2022, moins de 10 % des voitures de société étaient électriques. Fin 2024, ce chiffre a bondi à 80 %, marquant une accélération spectaculaire de la transition écologique. Les émissions moyennes de CO2 des nouvelles voitures de société ont chuté à 14 g/km, portées par la montée en puissance des véhicules à émissions nulles qui compensent largement les émissions des voitures essence et diesel restantes, souligne une étude récente de SD Worx.

Ce changement s’explique par les réformes fiscales et environnementales qui rendent les voitures à émissions de CO2 moins attrayantes. Depuis juillet 2023, la déduction fiscale pour ces véhicules diminue, tandis que les cotisations de solidarité liées à l’ONSS augmentent. “Cette diminution était prévisible. Les voitures qui émettent encore du CO2 et qui ont été acquises après le 1er juillet 2023 deviennent financièrement moins attrayantes pour les employeurs, en raison d’une baisse progressive de la déduction des frais et, surtout, d’une augmentation de la cotisation de solidarité en matière d’ONSS”, note Alexia van Zuylen, experte mobilité chez SD Worx.

Des voitures plus coûteuses

L’augmentation de la valeur des voitures de société est une autre tendance marquante. En 2024, le prix catalogue médian des nouveaux véhicules a augmenté de 8,7 %, atteignant 43.800 euros contre 40.280 euros en 2023. Cette hausse reflète le coût élevé des modèles électriques, mais aussi l’impact des normes environnementales sur les modèles hybrides rechargeables.

À partir de janvier 2025, un facteur correctif sera en outre appliqué aux émissions de CO2 théoriques des hybrides rechargeables, augmentant potentiellement leur coût pour les employeurs et les travailleurs. Ces modèles, encore équipés de moteurs thermiques, seront jugés moins écologiques par l’Europe, ce qui aura un impact sur leur fiscalité.

Moins de voitures de société

Dans ce contexte, le nombre de travailleurs bénéficiant d’une voiture de société est en diminution. En 2024, seuls 14 % des salariés belges – environ un sur sept – disposaient de cet avantage, contre 14,6 % l’année précédente. Cette tendance, bien que modérée, traduit les efforts des entreprises pour limiter les coûts liés à l’acquisition de nouveaux véhicules. Beaucoup choisissent également de prolonger les contrats existants pour différer les dépenses, indique encore le rapport de SD Worx.

Chiffres-clés : Les voitures essence représentent 17 % des nouvelles immatriculations.

Les véhicules diesel, y compris les hybrides, ne constituent plus que 2,5 % du total.

Un dilemme pour les employeurs

Entre contraintes réglementaires et hausse des coûts, les employeurs belges font face à des choix complexes. Adapter leurs flottes aux exigences écologiques tout en préservant l’attractivité des avantages offerts aux travailleurs demande une planification stratégique. La voiture de société reste un atout majeur pour attirer et fidéliser les talents. L’équilibre entre innovation, compétitivité et durabilité semble être le défi clé pour 2025 et au-delà.