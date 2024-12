Les nouvelles valeurs de référence en CO₂ pour le calcul de l’Avantage de Toute Nature (ATN) des voitures de société essence et diesel pour l’année 2025 sont connues, elles ont été publiées ce jeudi matin au Moniteur belge.

Les travailleurs belges qui bénéficient d’une voiture de société sont imposés via l’avantage de toute nature (ATN). L’ATN est appliqué pour l’usage privé d’une voiture de société mise à disposition par leur employeur.

L’électrification rapide du parc automobile (grâce à des incitations fiscales) diminue les émissions moyennes des nouvelles immatriculations, ce qui alourdit l’ATN pour les véhicules thermiques.

Le calcul dépend du type de véhicule et des émissions. L’âge du véhicule peut réduire la hausse : plus il est ancien, plus le coefficient d’âge neutralise l’augmentation. En 2025, la taxation des voitures de société thermiques via l’Avantage de Toute Nature augmentera de 5 à 10 %, en raison de la réduction des nouvelles valeurs de référence des émissions de CO2, rapporte L’Echo.

Voici les nouvelles valeurs pour 2025 :

Essence, GPL, gaz naturel : de 78 g/km en 2024 à 71 g/km en 2025.

Diesel : de 65 g/km en 2024 à 59 g/km en 2025.

Le montant minimum encore inconnu

Bien que la formule pour calculer l’ATN soit disponible, le montant minimum pour 2025 reste inconnu. En 2024, ce minimum s’élevait à 1.600 euros brut par an, contre 1.540 euros en 2023. Il est probable que ce montant atteindra environ 1.650 euros en 2025, rapporte le site spécialisé Fleet.be. Le site automobile donne un exemple de calcul pour une voiture essence de 35.000 euros et de 110 g de CO2 : si elle est immatriculée en octobre 2021, l’ATN sera de 2.481,60 € par an pendant les trois premières années, et de 2.312,40 € à partir du quatrième mois.

La Flandre reporte sa taxe de circulation sur les voitures électriques

Par ailleurs, l’imposition en Flandre d’une taxe annuelle de circulation sur les nouvelles voitures électriques, prévue au 1er janvier prochain, est reportée, a confirm » le cabinet du ministre régional des Finances, Ben Weyts, jeudi dans Het Laatste Nieuws. Actuellement, l’administration fiscale flamande exonère toujours les véhicules 100% électriques et à hydrogène de taxe annuelle de circulation ainsi que de taxe de mise en circulation. Mais pour la première, l’accord de gouvernement flamand prévoit de supprimer l’exonération, du moins pour les véhicules nouvellement immatriculés. Or l’élaboration d’une formule de calcul de cette taxe, ainsi que la consultation des autres régions, prennent plus de temps que prévu.

Il n’y a pas encore de clarté sur l’assiette fiscale ; l’idée est que les voitures électriques continuent de bénéficier d’un traitement préférentiel, mais on ignore encore comment la puissance, le poids, le prix catalogue, la consommation, ou une combinaison de ces facteurs, seront pris en compte. Quant aux consultations avec les autres régions, elles portent notamment sur la taxation des véhicules en leasing. L’objectif est de parvenir à une solution globale pour les acheteurs particuliers et pour les acheteurs en leasing, selon le cabinet Weyts. Aucune date n’est avancée, même si les experts considèrent qu’il faudra encore au moins trois mois.