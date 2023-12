Quels sont les avantages extralégaux préférés des Belges?

En Belgique, la guerre des talents fait rage. Les avantages complémentaires offerts par les entreprises pour attirer les candidats qualifiés se révèlent d’une grande importance. La société Robert Walters a étudié les tendances actuelles et les préférences des travailleurs belges concernant ces avantages extra-légaux.

La société internationale de recrutement Robert Walters a étudié les tendances actuelles et les préférences des travailleurs belges concernant les avantages extra-légaux. « Ces avantages sont essentiels non seulement pour le bien-être des employés, mais aussi pour les employeurs qui cherchent à concevoir des packages salariaux attractifs”, souligne Evi Melkenbeke, responsable des ressources humaines au sein du cabinet RH.

Une diversité d’avantages

L’enquête annuelle sur les salaires de Robert Walters révèle une diversité d’avantages extra-légaux proposés par les employeurs belges. La majorité des répondants bénéficient notamment d’une voiture de société ou d’une indemnité de transport (82%), d’une assurance maladie (81%), ainsi que d’une assurance de groupe (73%) et d’options de travail flexible ou à domicile (70%). Les programmes de primes (63%) sont également fréquemment offerts, soulignant une approche globale pour le bien-être des employés et les motivations financières.

De plus, les employeurs expriment leur volonté d’élargir leur panel d’avantages extra-légaux, incluant la couverture pour des maladies graves (46%), des subventions pour la formation (45%), la participation par le biais d’actions de l’entreprise (27%), des jours de congé supplémentaires (18%), et même la possibilité de rejoindre des clubs de sport (9%). Evi souligne : « Cette variété d’avantages extra-légaux démontre l’engagement des employeurs à offrir un ensemble attractif et complet à leurs employés. »

Augmentation des voitures de fonction

« Quand ils envisagent de changer d’emploi, une voiture de société (70%) et un système de primes (69%) sont les avantages les plus préférés par les personnes sondées. Le travail hybride ou à domicile (62%) et l’assurance hospitalisation (53%) sont également fortement appréciés », explique encore la spécialiste du recrutement.

Dans un marché du travail en constante évolution, les entreprises s’adaptent aux besoins changeants de leur personnel. L’étude de Robert Walters indique que, au cours des 18 derniers mois, les employés ont bénéficié de nouveaux avantages ou d’ajouts à leurs avantages existants. Les systèmes de primes (29%) et le travail flexible ou à domicile (24%) arrivent en tête, témoignant de l’importance des incitations financières et de l’engagement des employeurs envers l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

« Egalement à noter, une augmentation des voitures de fonction ou des indemnités de transport (25%) et des assurances collectives (13%) », précise Evi Melkenbeke. « Ces ajustements montrent que les employeurs accordent une attention particulière à la sécurité financière à long terme pour attirer et retenir les talents dans un marché du travail à la fois dynamique et compétitif. »