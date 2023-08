Quel est le top 10 des compagnies aériennes ? Quelles sont les moins bonnes ? Comment se débrouillent les compagnies low cost présentes en Belgique ? Voici un nouveau classement des performances des différentes airlines.

Pour quelle compagnie aérienne opter afin de bénéficier du meilleur service qualité/prix? Voici une question que de nombreux voyageurs se posent à l’heure de prévoir leurs vacances. Heureusement, il existe différentes organisations qui comparent les compagnies selon divers critères, à savoir notamment leurs performances, services, ponctualité…

Bounce, une entreprise qui gère des consignes à bagages dans le monde entier, suit l’évolution du marché des compagnies aériennes et publie un rapport tous les ans au mois d’août. Elle analyse des critères comme le pourcentage d’arrivées à l’heure et le pourcentage d’annulations (données du site OAG.com), le repas, les divertissements à bord, le confort des sièges, les services à bord (données de Skytrax.com) ou encore le poids du bagage autorisé (le cas échéant) avec le billet de classe économique.

Elle passe au peigne fin 52 compagnies aériennes internationales. Il s’agit des airlines avec le nombre le plus important de vols. Les entreprises chinoises sont exclues à cause d’un nombre limité de vols en 2022 – lorsque les mesures sanitaires et interdictions de voyage étaient encore en vigueur -, qui aurait pu impacter les résultats. Les compagnies américaines ont, elles, été classées à part afin de réaliser une étude du marché national. Selon Bounce, le Top 1 des lignes aériennes américaines est Delta Airlines, avec un score de 6,05.

Les dix meilleures compagnies aériennes: aucune Européenne

La meilleure compagnie aérienne du monde serait Japan Airlines, avec une excellente note de 8,28 sur dix. Près de 90% de ses vols étaient à l’heure l’année dernière, et 1,56% seulement de ses vols ont été annulés. La nourriture, les sièges, le divertissement et le service ont un score de 4 sur 5 (aucune compagnie n’a reçu 5 points dans aucune de ces catégories) et la société permet de prendre des bagages parmi les plus lourds (10 kilos en cabine et 46 kilos en soute). La Japonaise n’est pas présente à Bruxelles mais rallie Tokyo depuis Londres, Paris, Francfort et Helsinki.

La deuxième est Singapore Airlines, qui perd la médaille d’or obtenue il y a un an (devant All Nippon et Korean). Elle a quatre points sur cinq dans toutes les catégories concernant la cabine et fait le meilleur score (ex æquo avec Iberia) en termes d’annulations : seulement 0,03% des vols ne sont pas partis. 77% des vols sont arrivés à l’heure. Elle dessert aussi de nombreux aéroports en Europe.

La troisième marche du podium est occupée par Qatar Airways, qui a aussi annulé très peu de vols (0,33%). Le reste du top 10 est composé comme suit : Korean Air, Vistara (Inde), All Nippon Airways, Ethiopian Airlines, Air India, Azul Airlines (Brésil), Emirates et Vietnam Airlines (qui se partagent la dixième place).

Aucune compagnie européenne dans le top 10 donc : pour trouver la meilleure de notre continent, il faut remonter à la 12e place. Elle est occupée par la Néerlandaise KLM, avec un score de 5,12. Suivent la Swiss (13e) et Lufthansa (15e), avec respectivement 5,01 et 4,58 points.

Les dix pires compagnies: des noms connus

De l’autre côté du classement, nous retrouvons des acteurs connus en Belgique. D’abord, la pire compagnie aérienne est l’Indonésien Wings Air. Suit son compatriote Lion Air. Ils ont le pire quota de ponctualité (inférieur à 50%) et d’annulations (16 et 20% respectivement).

La sixième compagnie la moins bonne est le Hongrois Wizz Air, qui est présent en Belgique. Score : 1,31 sur dix. Sans grande surprise, Ryanair, une autre compagnie low cost présente chez nous, est la prochaine sur la liste. Un score de 1,63 sur 10, mais une ponctualité de 74% et un taux d’annulations de 0,76%, malgré des grèves récurrentes. Les repas obtiennent une note de 2/5, le divertissement à bord 1/5, le confort 2/5 et le service à bord 3/5. La neuvième est aussi présente en Belgique : il s’agit de la compagnie low cost espagnole Vueling.

Belgique

La compagnie belge Brussels Airlines ne se retrouve pas dans le classement, en raison du nombre de vols opérés, ni Air Belgium. Mais d’autres compagnies qui desservent notre pays s’y retrouvent, comme Iberia (Espagne) à la 19e place, Turkish Airlines et Air France à la 23e place, TAP Air Portugal à la 27e, British Airways à la 31e, et son compatriote easyJet à la 34e.

Voici la liste complète avec tous les critères, selon Bounce :