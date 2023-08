Trafic aérien: les avions dominent le ciel asiatique (infographie)

Quel est le trajet en avion le plus fréquent au monde? Le cabinet OAG a réalisé un classement des lignes les plus fréquentées et confirme la remontada du trafic aérien post-Covid. En particulier en Asie…

Vacances, voyage d’affaire, trafic domestique ou mobilité transfrontalière… Le secteur aérien a repris du poil de la bête depuis la crise du Covid. C’est en tous cas ce qu’il ressort du dernier rapport du cabinet OAG, fournisseur mondial de données sur les voyages en avion. Il y classe les liaisons aériennes les plus fréquentées au monde.

Le bilan actuel? Bien mieux que ces trois dernières années. « La capacité mondiale des compagnies aériennes a atteint cette semaine* son niveau le plus élevé de l’année – en très légère augmentation par rapport à la semaine dernière – ce qui porte le total mondial à 116,7 millions de sièges », peut-on lire sur le site. Le secteur rattrape tout doucement son niveau d’avant-crise, puisque le nombre de sièges « vendus » dans le monde est inférieur seulement de 1,7% à celui de la même semaine en 2019.

À titre de comparaison, la même semaine en 2020 (c’est-à-dire en plein cœur de la crise), la fréquence de voyageurs aériens avait drastiquement chuté pour atteindre 59,7 millions de sièges occupés. En 2021, on en comptait 75,9 millions et en 2022, on repassait enfin la barre des 100 millions de sièges. Bref, le secteur reprend peu à peu des couleurs.

*chiffres de la semaine 33, donc du 14 août 2023.

Le retour en force de l’Asie…

Une chose est sûre, l’avion est un mode de transport particulièrement prisé en Asie. Le continent totalise à lui seul 8 des 10 liaisons aériennes internationales les plus fréquentées au monde (en nombre de sièges offerts par mois). La ligne Hong Kong/Taipei (Taiwan) a eu le plus de succès en août. Elle comptabilise en à peine un mois 426.170 sièges.

Mais la plus fréquentée au monde reste la ligne qui relie Séoul et l’île de Jeju, au sud de la Corée, véritable pont aérien touristique avec 1,1 million de sièges par mois et plus de 13 millions de passagers par an, essentiellement coréens. Il s’agit ici de vols domestiques.

Cette île, qui compte moins de 500.000 habitants, attire pour ses paysages volcaniques. En analysant les différents vols quotidiens, on se rend compte qu’il y a un vol presque toutes les dix minutes, parfois plusieurs à la même heure. Au total, il y aurait plus de 100 vols par jour sur la ligne Seoul-Gimpo/Jeju International**. Bien entendu, la concurrence est lourde: plusieurs compagnies aériennes se disputent cette liaison aujourd’hui si fréquentée.

**données trouvées sur plusieurs sites de vols en ligne, comme Skyscanner ou trip.com pour la date du 21 août.

… Concurrencé par les ambitions de certains

Si aujourd’hui, le transport aérien semble bien se porter dans la zone Asie-Pacifique, ce ne fut pas le cas ces dernières années. Loin de là… Depuis 2019, la zone a connu un fort ralentissement à cause de l’épidémie de Covid.

En 2022, c’est plutôt les aéroports du Moyen-Orient qui ont été particulièrement occupés. « Ce déplacement de l’attention vers le Moyen-Orient reflète en partie le rythme plus lent de la reprise des voyages en Asie, alors qu’auparavant, de nombreuses routes principales d’Asie dominaient le classement », expliquait alors OAG.

La ligne avec le plus de densité d’activité était alors celle entre Le Caire (Egypte) et Jeddah (Arabie saoudite), avec 35 vols quotidiens et 3,2 millions de passagers. Venait ensuite celle entre Dubaï (Émirats arabes unis) et Riyad (Arabie saoudite). La ligne possédait alors une fréquence quotidienne plus élevée avec 40 vols par jour, mais un volume global de 3,19 millions de sièges.

Cette mainmise du Moyen-Orient, bien que temporaire, reflète-t-elle l’ambition de l’Arabie saoudite de réaliser son plan Vision 2030 et d’ainsi devenir la première puissance économique, politique et sociale de la région? En tous cas, les deux liaisons aériennes précédemment citées restent dans le top 10 des vols internationaux les plus fréquentés en 2023.