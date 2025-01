Parmi les dirigeants de constructeurs présents au Salon de l’Auto, Mate Rimac, le pionnier de l’hypercar électrique croate, se distingue par son originalité. Il produit la voiture électrique la plus performante au monde, et probablement la plus chère.

Parmi les dirigeants de constructeurs présents au Salon de l’Auto, Mate Rimac, le pionnier de l’hypercar électrique croate, se distingue par son originalité. Il produit la voiture électrique la plus performante au monde, et probablement la plus chère.

Aucune remise Salon n’est proposée pour la Rimac Nevera R exposée dans le palais 11, dédié à D’Ieteren. Vendue à plus de 2 millions d’euros, elle affiche une puissance impressionnante de 2136 chevaux, passe de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et est propulsée par quatre moteurs électriques. Mate Rimac, fondateur et président de l’entreprise croate Rimac Automobili, a personnellement présenté ce bijou technologique à la presse belge. À peine sorti de son stand, il a pris la pose pour plusieurs selfies demandés par des fans, preuve de sa notoriété dans le secteur.

Spécialiste des batteries pour voitures performantes

Rimac Automobili développe des technologies de batteries haute performance pour des véhicules rapides, qu’il fournit à des constructeurs comme BMW, Porsche, Hyundai, KIA et « d’autres marques que je ne peux pas citer », confie Mate Rimac. L’entreprise s’inscrit dans un groupe dont Porsche détient 20 % des parts. En 2021, le Rimac Group a acquis 55 % de Bugatti, célèbre marque de supercars appartenant au groupe Volkswagen, tandis que Porsche en conserve 45 %.

Le groupe emploie environ 2200 personnes : 1300 chez Rimac Automobili et 900 chez Bugatti, désormais renommée Bugatti Rimac.

Les acheteurs d’hypercars roulent peu, sauf exceptions

« Je roule avec cette voiture presque tous les jours, » déclare Mate Rimac. « J’utilise une Nevera et une Bugatti pour faire mes courses ou partir en randonnée. Pour les longs trajets, je préfère la Bugatti, mais au quotidien, c’est la Nevera, bien qu’elle doive être rechargée fréquemment. »

Malgré sa capacité à accepter une recharge rapide à 500 kW, il n’existe actuellement que très peu de bornes capables de fournir une telle puissance. « J’ai parcouru 20 000 km avec ma Nevera en un an, un chiffre exceptionnel pour ce type de véhicule, qui ne totalise souvent ces distances qu’en dix ans. »

En revanche, la majorité des acheteurs d’hypercars roulent très peu avec leurs voitures : « Seulement 10 % des propriétaires de Bugatti ou de Rimac utilisent réellement leur véhicule. Une Bugatti parcourt en moyenne 800 km par an. »

La revente, critère clé

Pour Mate Rimac, le marché des hypercars repose fortement sur la valeur de revente. Ce critère profite aux marques établies comme Ferrari ou Lamborghini, et désormais Bugatti. La marque Rimac, plus récente, fait encore face à des défis liés à la perception de la durabilité des voitures électriques.

« Nous garantissons nos batteries pour 8 ans et réfléchissons à allonger cette durée. Contrairement à Bugatti, qui souffre de coûts d’utilisation élevés, la Rimac Nevera n’a quasiment aucun coût d’entretien, à l’exception des pneus. »

Faire durer une hypercar électrique

Mate Rimac ambitionne de garantir la longévité de ses véhicules : « Nous visons à ce que la Nevera reste utilisable pendant 20, voire 50 ans. Cela soulève des questions : doit-on réparer les batteries ou les remplacer en profitant des avancées technologiques ? Des entreprises se spécialisent déjà dans l’entretien des anciennes Tesla Roadster. »

Il conclut : « Pour une voiture classique, vous recyclerez la batterie et le reste du véhicule. Mais pour une hypercar, il s’agit avant tout de préserver l’originalité et la technologie. Chez Rimac, nous mettons tout en œuvre pour que nos voitures restent sur les routes pendant plusieurs décennies. »