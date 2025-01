Non, les propriétaires de voitures électriques ne sont pas du tout insatisfaits de leur véhicule

Plus de 90% des automobilistes détenant une voiture de société entièrement électrique sont (très) satisfaits de leur véhicule, selon un sondage publié mardi par KBC Autolease.

L’organisme, qui propose plus de 53.000 voitures sur le marché belge, a sondé, par le biais du bureau d’enquête DataSynergy, 1.700 automobilistes. Il en ressort que 93% d’entre eux se disent satisfaits de leur voiture de société électrique. Dans le détail, 57% des sondés se disent “très positifs”, et 36% “plutôt positifs” quant à l’usage de leur véhicule.

Les personnes interrogées qui possèdent leur voiture électrique depuis plus de deux ans s’affichent davantage satisfaites (66% de “très positives”). Seul un petit groupe de sondés (6%) a émis une opinion “plutôt négative” quant à sa voiture de société électrique et 1% est “très négatif”.

Une majorité (85%) opterait à nouveau pour une voiture électrique s’ils et elles devaient choisir une nouvelle voiture de société.

Une question d’habitude

L’expérience de conduite confortable (94%) et l’impact jugé positif pour l’environnement (66%) figurent parmi les qualités les plus citées à propos des voitures de société électriques. Les sondés critiquent néanmoins l’autonomie limitée de leur véhicule (68%) et les temps de recharge jugés trop longs (44%). Un tiers déplore un manque d’infrastructure.

Plus les automobilistes possèdent une voiture électrique depuis longtemps, moins ils expérimentent des aspects négatifs, ressort-il également du sondage.

Presque la totalité des automobilistes interrogés (92%) jugent la recharge à domicile indispensable. Deux tiers des sondés la combinent avec une recharge sur le lieu de travail. Recharger son véhicule sur des bornes publiques, qu’elles soient rapides ou non, est moins fréquent.