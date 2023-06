La RATP a perdu son monopole

C’est l’opérateur Keolis qui exploitera certaines lignes du réseau Grand Paris express. Un précédent historique.

On le sait, l’Europe souhaite ouvrir les monopoles de transport public à la libéralisation. A Paris, la RATP dispose du monopole sur les métros et tramways jusqu’en 2040. Mais les lignes de bus et les métros de la petite couronne (soit les trois départements limitrophes de la ville de Paris : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) seront officiellement ouverts à la concurrence au 1er janvier 2025.

Ainsi, la semaine dernière, grande première, la régie autonome parisienne n’a pas remporté l’appel d’offres pour l’exploitation de deux nouvelles lignes du réseau Grand Paris express (la 16 et la 17 qui vont ouvrir en 2026 et 2028).

C’est Keolis, la filiale de la SNCF qui exploite déjà les métros de Lyon, Dubaï et Shanghai, qui a remporté le morceau. Elle compte postuler à tous les appels d’offres à venir.