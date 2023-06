Métro 3 : Seul le démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi est envisageable

Pour le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles, seul le scénario du démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi est réaliste pour poursuivre le chantier.

Suite aux difficultés techniques rencontrées sur le chantier du Métro 3, lors de la construction du tunnel sous le Palais du midi, plusieurs pistes de solution avaient été listées par la STIB, l’une d’entre elles évoquant même l’abandon pur et simple de la ligne. Le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles annoncent de concert ce jeudi avoir pris acte que seul le scénario démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi était envisageable pour poursuivre le chantier et ce pour des raisons techniques, financières et de délais de chantier.

«Une procédure urbanistique accélérée va donc démarrer et un plan d’accompagnement sera mis en place pour le quartier et tous les occupants du Palais du Midi», annonce le gouvernement bruxellois.

Pour rappel, la STIB et Beliris réalisent actuellement une nouvelle ligne de Métro (M3) qui a pour objectif de relier la station Albert (Forest) à la gare du Nord, et ensuite la gare du Nord à la station Bordet (Evere). Pour relier la future station Toots Thielemans sous l’avenue de Stalingrad, des tunnels de liaison de 900 mètres sont en construction.

«La dalle de toiture de la station est actuellement terminée et l’excavation du tunnel a débuté. Mais la réalisation de la portion de tunnel (120 mètres) qui doit passer sous le palais du Midi est à l’arrêt en raison de problèmes techniques. En effet, les premiers éléments de fondation, réalisés en injectant du ciment dans le sous-sol, ne répondaient pas aux normes de stabilité établies», précise le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort.

On ajoutera qu’un important surcoût annoncé par le consortium privé en charge du chantier, particulièrement critiqué ces dernières semaines et qualifié de démesuré et pharaonique, remet également en question tout le montage financier public du projet.

Au final, la solution retenue par le maître d’ouvrage régional est celle de démanteler l’intérieur du Palais du Midi en préservant les façades pour pouvoir creuser le tunnel de l’intérieur. Selon gouvernement, il s’agirait en effet de «l’option la moins coûteuse, la plus rapide et la plus sûre techniquement» car elle permet de recourir à des techniques connues et maîtrisées, utilisées en d’autres endroits du chantier.

Pas plus tard qu’hier, l’ARAU (Atelier de recherche et d’actions urbaines) prenait les devants et annonçait qu’elle déposerait une demande de classement du Palais du Midi, intérieur compris, pour contrecarrer l’option retenue. «Vu la tournure des événements, nous avons donc décidé d’apporter notre soutien au mouvement citoyen du quartier Stalingrad-Lemonnier (habitants, commerçants, usagers) qui a initié la récolte de signatures pour suivre et rédiger la ‘pétition de classement’ qui doit être officiellement portée par une association active dans la défense du patrimoine urbain», indiquait Marion Alecian, la directrice de l’ARAU, dans un communiqué diffusé ce mercredi.

Riverains et commerçants inquiets

Hormis les travaux préparatoires, le démantèlement de l’intérieur du Palais du Midi ne débutera pas avant janvier 2025, assure-t-on. «Ce chantier sera préparé minutieusement et une procédure urbanistique sera lancée très prochainement, au cours de laquelle les occupants du Palais du Midi ainsi que le public auront l’occasion d’être à nouveau entendus», tempère le maître d’ouvrage public.

Dans l’intervalle, Région, Ville de Bruxelles et STIB promettent de tout mettre en œuvre pour soutenir les personnes touchées, avec l’appui notamment de hub.brussels. Ecoles et clubs de sports qui utilisent aujourd’hui les infrastructures du Palais du Midi seront, promet-on, relogés sans interruption des activités. Les commerces qui devront également déménager bénéficieront de mesures d’accompagnement et d’indemnisation spécifiques et adaptées à chaque commerce. «Les commerçants seront invités prochainement par la Ville et la Région afin d’examiner avec eux chaque situation de manière individuelle et personnalisée. Par ailleurs, l’ensemble des commerces du quartier impactés par l’arrêt des activités dans le Palais du Midi recevront eux aussi un soutien spécifique», précise-t-on.

Procédure urbanistique accélérée

Il faut dire qu’un an avant les prochaines échéances électorales, ce dossier est particulièrement sensible politiquement et pourrait avoir des conséquences dommageables qui dépassent largement ses spécificités techniques et financières.

Pour limiter les écueils juridiques, le gouvernement a d’ores et déjà décidé d’élaborer un cadre réglementaire d’urbanisme spécifique qui devra déterminer la modification du permis d’urbanisme pour la construction d’un tunnel sous le Palais du Midi. «Ce projet d’ordonnance a été approuvé aujourd’hui en première lecture par le gouvernement. L’ordonnance prévoit un raccourcissement significatif de la procédure de permis d’urbanisme dans l’intérêt d’une réalisation accélérée du tracé Nord-Albert et notamment de minimiser les retards et nuisances pour les riverains causées par ces travaux, sans porter atteinte au droit démocratique de participer ou des possibilités d’introduire un recours», assure-t-on au cabinet du ministre-président.

La durée classique de cette procédure d’urbanisme est ainsi ramenée de 450 jours (+ six mois de prolongation possible) à 170 jours indicatifs.