Le chef du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a affirmé jeudi que l’Occident devrait engager des négociations afin d’éviter une “destruction de la population ukrainienne”, selon les agences russes.

“Compte tenu de la situation actuelle sur le terrain, qui n’est pas favorable au régime de Kiev, l’Occident se retrouve devant un choix : poursuivre son soutien financier à l’Ukraine, avec le risque de détruire sa population, ou accepter les réalités existantes et initier des négociations”, a-t-il déclaré lors d’une réunion de responsables de la sécurité de pays voisins de la Russie.

Ancien ministre de la Défense jusqu’en mai 2024, M. Choïgou a également accusé l’Occident de se servir de Kiev pour affaiblir la Russie. Depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son offensive en février 2022, l’Ukraine a bénéficié d’un soutien militaire occidental important, qui lui a permis de résister.

Cependant, depuis un an, l’armée ukrainienne, confrontée à une armée russe mieux équipée et plus nombreuse, a subi des revers sur le terrain. La perte de territoires s’est intensifiée cet automne, alors que le soutien occidental semble s’essouffler.

La Russie, qui mène des bombardements quotidiens contre des villes ukrainiennes, exige de Kiev qu’elle se rende, cède cinq régions, renonce à son alliance avec l’Occident et abandonne son projet d’adhésion à l’OTAN. De leur côté, les États-Unis et les pays européens affirment leur soutien indéfectible à l’Ukraine, mais s’opposent à l’utilisation des armes fournies pour frapper le territoire russe et pour abattre les appareils russes visant les villes ukrainiennes, de peur d’une escalade.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fermement critiqué la position occidentale, rappelant que Moscou poursuit son intensification des hostilités, notamment par l’envoi présumé de milliers de soldats nord-coréens pour renforcer les lignes de combat russes en Ukraine.