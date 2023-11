La difficile estimation de la fortune de Trump

La fortune de Trump est estimée à 3,1 milliards de dollars selon le dernier Indice des milliardaires Bloomberg. Il se serait enrichi de 500 millions depuis qu’il a quitté la Maison Blanche. Forbes a, de son côté, annoncé il y a un mois que Trump sortait de son classement. Deux exemples qui montrent à quel point l’estimation de la fortune de l’ancien président des Etats-Unis est un casse-tête.

Depuis lundi, Trump se défend bec et ongle au procès civil qui menace son empire immobilier. Il est accusé d’avoir gonflé fortement la valeur de ses actifs immobiliers pour séduire les banques. Il s’agit d’une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxes ou golfs dans le monde et dont l’un des bâtiments emblématiques est la Trump Tower à New York. Le tempétueux milliardaire s’est défendu en niant toute fraude. Il assure que les actifs étaient au contraire « sous-évalués » en omettant la marque « Trump ». Il ajoute même que les banques ont fait de bonnes affaires en lui prêtant « beaucoup d’argent ».

Une affaire mal engagée

S’il ne risque pas de peine de prison lors de ce procès civil, il joue gros et l’affaire est mal engagée. Car avant même son ouverture, le juge a estimé que le parquet général de l’Etat de New York présentait « des preuves concluantes qu’entre 2014 et 2021, les prévenus ont surévalué les actifs « du groupe de « 812 millions (à) 2,2 milliards de dollars » selon les années, dans les chiffres inscrits sur les états financiers annuels de Donald Trump. En conséquence de « fraudes répétées », il a ordonné la liquidation des sociétés gérant ces actifs, comme la Trump Tower sur la 5e Avenue de New York ou le gratte-ciel de style néo-gothique et bientôt centenaire du 40 Wall Street. En d’autres termes, si la décision, pour l’instant suspendue en appel, était appliquée, le milliardaire républicain perdrait le contrôle d’une partie de son empire immobilier. La fraude ayant déjà été établie, le procès porte donc sur le montant de l’amende. La procureure générale Letitia James réclame 250 millions de dollars et des interdictions de diriger des entreprises pour le milliardaire républicain et ses enfants.

Plus riche depuis qu’il a quitté la présidence selon Bloomberg

« Nous sommes dans une position fantastique. La société n’a jamais été aussi forte et n’a jamais été aussi bonne », a de son côté déclaré son fils, Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, dans une interview. Un bel optimisme qui transparaît aussi dans les documents financiers remis lors du procès et qui avance que la valeur nette de Trump s’élèverait 4,5 milliards de dollars.

Bloomberg s’est lui aussi lancé dans le calcul. Et il se montre moins généreux. Il estime que la valeur nette est de 3,1 milliards de dollars. Rappelons que l’indice de richesse de Bloomberg calcule la valeur nette de Trump depuis 2015, en se basant sur les déclarations d’éthique requises pour les candidats à la présidence, les dépôts publics liés aux principaux biens immobiliers et les rapports du personnel. Et selon les calculs de Bloomberg, Trump aurait tout de même augmenté sa richesse de 500 millions de dollars depuis 2021. Date à laquelle il a quitté la présidence avec une fortune au plus bas. Cet enrichissement en trois ans doit beaucoup au fait que les entreprises de Trump résistent bien face à un marché immobilier morose. Le boom floridien a profité à ses deux propriétés les plus connues que sont Mar-a-Lago à Palm Beach et le complexe Doral à Miami. Et après avoir vendu son hôtel à Washington et remboursé ses emprunts, Trump disposerait de plus de liquidités qu’il n’en a eu au cours des dix dernières années.

Mar-a-Lago, symbole d’une fortune difficile à estimer Cette propriété devenue le symbole de l’empire Trump est au cœur de la poursuite pour fraude de Trump. L’évaluation de sa valeur fluctue selon les sources. Une fluctuation typique lorsqu’il s’agit d’évaluer la fortune de Trump. Évaluation de Trump (2021) : 612,1 millions de dollars Evaluation Forbes (2023) : 292 millions de dollars Évaluation Bloomberg (2023) : 240 millions de dollars Évaluation de l’État de New York (2021) : 27,6 millions de dollars. Cette dernière estimation beaucoup plus basse est due au fait que l’ancien président a conclu une série d’accords avec le comté de Palm Beach et le National Trust for Historic Preservation pour que Mar-a-Lago ne soit utilisé que comme club, renonçant à tout droit de développement. L’état l’a donc comme une entreprise et donc sur ses extraits de rôles. Le Penthouse de la Cinquième Avenue de Trump est lui aussi évalué de façon fort fluctuante. Ainsi Trump l’évalue à 131,3 millions de dollars (en 2021), Bloomberg à 40 millions et Forbes à 52 millions (en 2023).

Pas un même montant pour Forbes et Bloomberg

Il y a un mois, Forbes sortait lui aussi une estimation de la fortune de Trump. Il se montrait encore moins généreux que Bloomberg puisque l’estimation était de 2,6 milliards. Il retirait même pour la deuxième fois en trois ans Trump de son classement, provoquant au passage l’ire de l’ancien président. Selon le média américain, le patrimoine aurait fondu de 600 millions de dollars en un an (-19%) puisqu’elle s’élevait encore à 3,2 milliards en 2022. Cela s’expliquerait en partie par une décote estimée à 170 millions de dollars de son patrimoine immobilier à San Francisco et New York, toujours selon Forbes. Mais le gros de la perte serait dû au réseau Truth Social. Lancé en février 2022, il s’est transformé en un véritable gouffre financier. Un élément aussi déterminant pour expliquer la différence entre les deux médias, car dans le calcul de Bloomberg, il n’est pas fait mention du réseau social.

Il y a par contre un point où les deux classements concurrents se rejoignent. Ce sont les très lucratives activités dans le golf. Elles n’ont pas leurs pareilles lorsqu’il s’agit de faire fructifier la fortune de Trump. Selon Forbes, l’ensemble de ces activités (clubs de golf et resorts) vaudrait 870 millions de dollars en 2023. Rien que Le Trump National Doral, son grand complexe de Miami, vaudrait désormais 291 millions de dollars contre 150 millions au moment de son rachat en 2012. Et la dizaine de parcours de golfs dont il est propriétaire aurait généré 150 millions de dollars de revenus l’année dernière. Pour Bloomberg, les 14 de parcours de golfs dont il est propriétaire vaudraient 425 millions de dollars. Et les revenus de ses derniers ont augmenté de plus de 50 % depuis 2019. Une petite balle blanche qui a tout d’une belle poule aux œufs d’or.