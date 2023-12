La start-up Destore présente sa batterie thermique domestique 100% belge

La batterie thermique intelligente de la start-up louvaniste Destore propose une solution innovante, circulaire et 100% wallonne pour stocker de l’énergie solaire.

La start louvaniste Destore, pionnière en Wallonie, innove en introduisant une nouvelle technologie de batterie thermique qui permet de stocker de la chaleur.

Les atouts de cette batterie, encore à l’état de prototype, sont multiples, selon ses concepteurs. Elle n’utilise pas de « terres rares » coûteuses, préférant des matériaux à « changement de phase ». « Pour le dire simplement« , explique à la RTBF Arnaud Lathiers, responsable technique chez Destore, « Cela fonctionne comme une bougie qui fond. L’énergie va être stockée sous forme de chaleur. Quand la paraffine se liquéfie, elle va absorber énormément d’énergie. A son contact, l’eau froide va se réchauffer et la bougie va se resolidifier, elle va retransférer la chaleur. L’eau chauffée est donc disponible pour l’utilisateur. » Un stockage possible équivalent à 6 ou 8 heures de consommation.

Elle offre de cette façon un stockage plus performant – jusqu’à stocker 4x plus d’énergie que les solutions traditionnelles – et compact. Ensuite, elle propose divers niveaux de température de stockage dans une même batterie, ce qui permet d’optimiser l’utilisation de la chaleur pour le chauffage en hiver ou l’eau chaude en été. La solution est recyclable à la fois au niveau électronique et matériel, soulignent ses fondateurs.

Autoconsommer au maximum

La fin du système du compteur qui tourne à l’envers pour les propriétaires de panneaux solaires à partir du 1er janvier 2024 en Wallonie les incitent à trouver d’autres possibilités de stockage de l’énergie produite. Cette batterie leur permettrait non seulement de tirer parti de leur installation photovoltaïque pour autoconsommer au maximum, mais aussi de réduire leur taxe prosumer.

Destore vise un coût inférieur à 450 euros par kWh installé, soit entre 1.500 et 4.500 euros pour les foyers individuels (capacité de 3 à 9 kWh). Les immeubles à appartements pourraient accueillir des batteries allant jusqu’à 14 kWh, pesant de 40 à 150 kilos.

Ce projet, fruit de collaborations entre l’UCLouvain, l’ECAM et des acteurs industriels, a nécessité un budget total de 4,8 millions d’euros, dont 3,7 millions financés par la Région wallonne.

Le concept devrait être commercialisé d’ici septembre 2025. Mais une campagne de financement participatif est lancée jusqu’au 16 février pour permettre l’installation des premiers prototypes dès janvier 2024. L’entreprise vise une collecte de 75 000 euros pour tester 25 batteries chez des ménages d’ici avril 2026.