« 16% des ménages wallons sont équipés de panneaux solaires, mais les autres technologies vertes sont désespérément à la traîne »

En Wallonie, 16% des foyers sont équipés de panneaux solaires (22% en Flandre), ce qui place la Belgique parmi les principaux investisseurs européens en énergie renouvelable. Cependant, les autres énergies vertes (batterie domestique, pompe à chaleur) sont à la traîne.

La Belgique enregistre des avancées significatives dans le domaine des énergies durables, notamment avec une utilisation répandue des panneaux solaires chez les particuliers. Actuellement, 16% des foyers wallons ont adopté cette technologie, le taux est de 22% en Flandre.

Au cours des deux dernières décennies, à l’instar de nombreux autres pays européens, la Belgique s’est principalement concentrée sur les panneaux solaires au détriment d’autres solutions vertes. Cet engouement pour les panneaux solaires a été encouragé par les mesures prises par le gouvernement belge à travers des primes et des taux de TVA réduits, au détriment d’autres investissements. En conséquence, seulement 2% des ménages wallons possèdent une pompe à chaleur et à peine 1% disposent d’une batterie domestique, selon des statistiques diffusées par la société Otovo, spécialisée dans les énergies renouvelables.

Seulement 1% de batteries domestiques

Il subsiste actuellement d’importantes lacunes dans l’installation des pompes à chaleur, des batteries domestiques et l’utilisation des véhicules électriques, fait remarquer Cédric Sever, Country Manager pour le marché belge d’Otovo.

Cette focalisation unilatérale sur les panneaux solaires est similaire aux tendances observées dans d’autres pays européens. Bien que l’accent ait aussi été mis sur d’autres technologies dans certains pays. Les Pays-Bas trustent le haut du classement des installations solaires: 25% des ménages possèdent une telle installation, pour seulement 1% en Norvège et 2% en Espagne et en France.

Les Norvégiens battent tous les records d’utilisation d’une pompe à chaleur comme chauffage principal de leur habitation, 70% des habitations en sont équipées. Ils sont suivis par la Suède (50%) et la Suisse (21%). L’utilisation de batterie domestique est encore globalement très faible dans toute l’Europe (1%).

La Norvège est, ex aequo avec les Pays-Bas, le pays qui compte la plus grande flotte de véhicules électriques (24%), suivi de loin par les Pays-Bas (5%) ex-aequo avec la Suède. Les autres pays d’Europe sont à la traîne, ils tournent autour des 1-2% (3% en Suisse).

Le défi: diversifier les énergies vertes

Selon Cédric Sever, ce manque de diversité des technologies vertes pose un problème pour leur potentiel. Ces technologies sont en effet plus rentables lorsqu’elles sont déployées ensemble. Par exemple, l’utilisation de batteries domestiques peut aider à stocker l’énergie solaire et à atténuer les pics de production d’énergie. La combinaison de pompes à chaleur et de panneaux solaires offre la possibilité de s’affranchir complètement du gaz naturel pour le chauffage.

Le défi pour la Belgique est maintenant de diversifier ses initiatives en matière d’énergie verte et d’explorer un éventail plus large de solutions durables, estime le spécialiste.