Quand recevrez-vous la prime énergie de 588 euros ?

Dans le contexte de hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a décidé à l’automne d’octroyer une aide financière aux ménages belges. Cette aide de 196 euros par mois pour le gaz et l’électricité a été prolongée pour le premier trimestre 2023. Ces primes commencent à être versées, alors que certains ménages n’ont pas encore touché les premières primes de novembre et décembre.

Le gouvernement a décidé d’aider les ménages en octroyant des primes – 61 euros pour l’électricité et 135 euros pour le gaz – sur leur facture d’énergie pour les mois de novembre et décembre. Le gouvernement a ensuite prolongé cette aide mensuelle de 196 euros durant le 1er trimestre de 2023.

Au total, pas moins de 588 euros seront versés en une fois en février/mars. En détail, par poste énergétique : trois fois 61 euros (183 euros) sur la facture d’électricité et trois fois 135 euros (405 euros au total) sur la facture de gaz.

La prime s’applique à tous les contrats variables. Pour un contrat fixe, les primes ne seront octroyées que si le contrat d’énergie a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021. La mesure n’est pas prévue pour les bénéficiaires du tarif social. Dans la grande majorité des cas, ce forfait de base sera versé automatiquement, soit par une réduction de la facture d’acompte ou par un versement du fournisseur d’énergie directement sur le compte en banque du citoyen.

Pour rappel, il n’y a aucune démarche à entreprendre pour percevoir cette prime. Son versement se fait de manière automatique. La plupart des personnes verront le montant du deuxième « forfait de base » sur leur première facture énergie du mois de mars. Cependant, il se pourrait qu’il y ait un certain retard dans le traitement du versement de ces primes.

Des primes de novembre/décembre pas encore versées

Alors que les primes du premier trimestre sont en cours de versement, certains ménages s’étonnent de ne pas encore avoir vu l’argent des premières primes de l’automne tomber sur leur compte en banque, alors qu’ils entrent bien dans les conditions d’octroi. Il se peut que en effet que la prime ne tombe pas automatiquement. Comment peuvent-ils la demander?

Etienne Mignolet, le porte-parole du SPF Économie il y a peu à Trends Tendances: « Le principe est qu’on reçoit les listings clients des fournisseurs que l’on croise avec le Registre national. On y enlève les personnes qui n’y ont pas droit – notamment les bénéficiaires du tarif social – et on renvoie ces fichiers nettoyés aux fournisseurs. Dans certains cas, les coordonnées en tant que client auprès du fournisseur ne correspondent pas à celles du Registre national. »

Formulaire de demande en ligne

C’était déjà le cas pour la prime chauffage de 100 euros, octroyée au printemps par le gouvernement. Un numéro de maison erroné ou une lettre en trop dans le nom suffisent en effet à brouiller les pistes et à empêcher la prime d’être versée. Les personnes dont le contrat est encore au nom de leur partenaire décédé peuvent également être concernées, ce qui est le cas de nombreuses personnes âgées. Sont aussi concernés, les Belges vivant dans une copropriété, avec des contrats d’énergie collectifs.

« Le SPF Economie doit régulièrement actualiser ces informations – certaines personnes pouvant avoir déménagé, changé de contrat ou encore jouir entretemps du tarif social, et ainsi ne pas être éligible au paquet de base« , commente Etienne Mignolet.

Depuis le 18 janvier dernier, un formulaire de demande est disponible sur le site du SPF Économie pour les ménages qui n’ont pas encore vu la couleur de cette aide. Cette demande pour le premier forfait de base (novembre et décembre 2022) peut être facilement introduite en ligne, par courriel ou par voie postale, et ce, jusqu’au 30 avril. « Après la demande, il faut compter pas moins d’un mois avant de recevoir l’argent, cela nous amène au mois de mars», explique Etienne Mignolet.

En cas de changement récent de fournisseur, notons également que ce forfait de base est versé par le fournisseur d’énergie auprès duquel un ménage avait un contrat à la date du 30 septembre 2022, et non du fournisseur du contrat conclu après le 30 septembre 2022, rappelle le SPF Economie.

Un décalage de 3 mois

« Il est important de vérifier au préalable sur les factures intermédiaires ou directement sur son compte banque s’il n’y a pas écrit la mention ‘forfait de base fédéral de gaz/électricité 2022′ avant d’en faire la demande en ligne », explique encore le porte-parole du SFP Economie.

Il ajoute : « Pour la prime de janvier-mars, ce sera la même organisation que pour celle de novembre-décembre mais avec un décalage de 3 mois. Donc, si le consommateur n’a pas reçu sa prime pour la fin mars, il pourra la demander à la mi-avril. La prime sera alors versée au printemps. »