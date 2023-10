À l’approche de l’hiver, beaucoup craignent une nouvelle flambée des prix de l’énergie. Mais que paie-t-on à l’heure actuelle? Électricité, gaz, mazout, pellets… Suivez les coûts de l’énergie.

Ça y est, l’automne, le vrai, le froid, est de retour. Et avec lui, le besoin de rallumer la flamme. Littéralement. Pour ceux qui profitent d’une bonne performance énergétique (PEB C à A), un plaid ou un gros pull suffit. Les autres, ceux qui habitent dans un logement mal isolé (PEB G à D), ressentent sans doute davantage les effets du refroidissement. Atmosphère humide, froid glacial le matin… Les plus frileux pensent dès lors à rallumer le chauffage (si ce n’est déjà fait). Mais toute consommation a un coût. À quel niveau se situent les prix de l’énergie?

Évolution des prix de l’énergie en Belgique

Redémarrer votre chaudière ou votre poêle à pellets maintenant est-il judicieux? Petit récapitulatif des tarifs actuels.

Je me chauffe à l’électricité

Au 26 octobre, le prix de l’électricité est évalué à 121,08 euros/MWh, selon les données de l’ENTSOE (European association for the cooperation of transmission system operators for electricity). L’année dernière, à la même date, le prix du MWh « day-ahead » d’électricité s’élevait à 240,95 euros. Soit une baisse de près de la moitié du prix du MWh en un an.

La facture d’électricité annuelle pour la Belgique monterait à près de 1250 euros pour une consommation d’environ 3,5 MWh, selon la Creg.

Je me chauffe au gaz

Pour le gaz, ce sont les données du contrat à terme néerlandais (Dutch TTF Gas Futures), la référence en Europe, qui nous intéressent. Selon les derniers relevés, le prix du gaz s’établit à 49,51 euros/MWh ce jeudi 26 octobre, contre 104,320 euros l’année dernière.

La facture de gaz annuelle pour la Belgique monterait à 1500 euros pour une consommation d’environ 17.000 kWh, selon la Creg.

Je me chauffe au mazout

Le prix du mazout (prix officiel par litre pour 2000L de mazout de chauffage) se situe à 1,0253 euro/L au 26 octobre 2023. Un an, jour pour jour, son prix était de 1,3711 euro le litre. Soit une légère baisse, mais rien de bien remarquable.

Je me chauffe aux pellets

Selon la récente enquête menée par Valbiom (août 2023), le sac de 15kg de pellet (commandé par palette) coûtait en moyenne 7 euros, soit 9,39 centimes/kWh. Un chiffre qui n’évolue pas (ou en tous cas très peu) depuis le mois d’avril. Ce mois-ci, par exemple, un sac coûte en moyenne 7,31 euros, alors que l’année dernière, il revenait à 11,40 euros.

