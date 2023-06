Fluxys construit les canalisations du futur adaptées au transport d’hydrogène

Entre Desteldonk (Flandre orientale) et Opwijk (Brabant flamand), le gestionnaire de l’infrastructure gazière Fluxys fait actuellement construire une nouvelle canalisation de 44 km de long. L’infrastructure pourra non seulement transporter du gaz naturel mais également, à l’avenir, de l’hydrogène.

Fluxys dispose déjà d’un gazoduc souterrain qui relie le hub de Zeebrugge à la frontière allemande. Si le tronçon entre Bruxelles et l’Allemagne est doublé, ce n’est pas encore le cas entre Zeebrugge et Bruxelles.

La pose d’une seconde canalisation est cruciale pour l’approvisionnement en gaz de notre pays et des pays voisins, en particulier l’Allemagne, qui compte en partie sur le gaz transitant par Zeebrugge pour remplacer le gaz qui venait par gazoducs de Russie.

La nouveauté, c’est que la canalisation en cours de construction pourra également servir au transport d’hydrogène, vecteur énergétique essentiel dans la transition énergétique en cours. À terme, Fluxys entend utiliser son réseau de plus en plus pour le transport d’hydrogène, en remplacement du gaz naturel. La volonté est de contribuer à faire de la Belgique l’un des hubs européens en matière d’hydrogène, idéalement vert.

C’est la première fois que Fluxys fait poser des conduites à double usage (gaz et hydrogène). En principe, l’hydrogène pourrait y circuler à partir de 2026.