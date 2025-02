Le paysage entrepreneurial belge évolue sous la pression croissante des exigences ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Pour aider les PME à s’adapter à ces nouvelles contraintes, Febelfin et Isabel annoncent le lancement de Kube ESG, une plateforme innovante qui permet un reporting de durabilité simplifié et sécurisé.

Face à l’intensification des exigences en matière de développement durable, les PME doivent de plus en plus justifier leurs engagements ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Cela se ressent dans le cadre d’un appel d’offres, à la demande d’un client ou d’une institution financière. Cependant, collecter, structurer et partager ces données reste un véritable casse-tête. Entre l’absence de cadre standardisé et le foisonnement de critères ESG, beaucoup d’entreprises perdent un temps précieux à tenter de produire un rapport conforme.

Un enjeu stratégique pour les PME

Avec le lancement prochain de Kube ESG, Febelfin et Isabel entendent apporter une réponse pragmatique. La plateforme permet d’enregistrer les données ESG de manière standardisée. Est alors généré un rapport gratuit, sécurisé et facilement partageable. Un gain de temps et d’efficacité considérable pour les PME qui souhaitent prendre une longueur d’avance sur les obligations à venir.

Une solution pour le reporting ESG

Kube ESG s’appuie sur l’expertise d’Isabel, déjà à l’initiative de la plateforme Kube. Lancée en 2024, elle est dédiée à l’échange sécurisé de données d’entreprise. Après avoir simplifié la gestion des obligations réglementaires liées à la connaissance client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d’argent, Isabel applique désormais son savoir-faire au reporting ESG.

Dès l’automne 2025, les PME belges pourront enregistrer leurs données de durabilité sur la plateforme (encore en construction) et générer un rapport en quelques clics. Ce dernier pourra être partagé avec les parties prenantes concernées : clients, institutions financières, investisseurs ou encore pouvoirs publics.

Un levier de compétitivité pour les PME

Au-delà de la mise en conformité, Kube ESG vante d’offrir aux PME une opportunité stratégique : celle de valoriser leurs engagements durables auprès de leurs partenaires et clients. « Les PME sont de plus en plus souvent confrontées à des questions sur leurs efforts en matière de durabilité, mais il n’existe pas encore de méthode standardisée pour collecter et partager ces informations. Avec Kube ESG, nous changeons cela », explique Kris De Ryck, CEO d’Isabel.