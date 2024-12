Comment les enjeux ESG se sont-ils entremêlés aux marchés en 2024 ?

Au lieu de commencer par les problématiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) afin d’é­valuer leurs impacts sur le marché, Lloyd McAllister, Responsable de l’Investissement Durable chez Carmignac, suggère d’analyser d’abord les mouvements du marché pour mieux comprendre l’influence croissante des enjeux ESG.

Le fait que les entreprises privilégient aujourd’hui l’intelligence artificielle soulève des préoccupations environnementales majeures. Une augmentation de la production d’électricité sera indispensable, en raison de l’activité intense des centres de données. Nous nous attendons à ce que la transition vers la décarbonisation soit retardée. La prolongation de l’exploitation du charbon et la production d’électricité majoritairement dépendante du gaz mettront à mal les objectifs de neutralité carbone prévus pour 2030.

Les baisses des taux directeurs représentent un autre thème dominant de l’année. Les investisseurs en actions apprécient généralement des taux d’intérêt bas car cela réduit les coûts de financement et favorise ainsi la croissance. Cependant, dans la première moitié de 2024, les dépenses en capital dans le secteur des énergies renouvelables ont diminué. Alors que les investissements dans l’énergie solaire ont enregistré une croissance modeste de 6%, l’éolien a connu une contraction de 11%1.

Un autre grand thème de 2024 réside dans la stagnation économique de la Chine et son impact sur les enjeux ESG. L’ex- « atelier du monde » semble avoir opéré un virage vers une économie plus centralisée, qui privilégie une réorganisation géopolitique plutôt qu’un renforcement de la croissance économique. Les investissements massifs dans les technologies vertes et leur exportation à des prix très bas perturbent les bases industrielles des économies occidentales, qui, en réponse, cherchent à renforcer leur compétitivité interne et introduisent des barrières tarifaires. Le dumping de la technologie verte et l’utilisation des droits de l’homme comme outils de protectionnisme commercial sont, certes, des questions à surveiller.

De plus, l’utilisation des médicaments GLP1 contre l’obésité a montré cette année une opportunité économique considérable, en raison de sa promesse de réduire des externalités négatives, un principe fondamental pour les investissements durables. Le coût économique de l’obésité est estimé à environ 3 % du PIB mondial, ce qui est comparable aux coûts économiques liés à la pollution de l’air ou au changement climatique2. La régulation de l’obésité a un impact limité. Par conséquent, les économies devront se tourner vers des technologies innovantes pour réduire les coûts de santé publique.

« Bien que les enjeux ESG soient désormais profondément intégrés dans les stratégies d’entreprise, ainsi que dans la réglementation, plusieurs questions émergent pour le long terme », conclut Lloyd McAllister. « Tout d’abord, dans un contexte de dette publique élevée et de faible confiance dans les gouvernements, il sera crucial de repenser les modèles de financement durable dans un contexte de soutien réglementaire réduit. Ensuite, la tendance à la démondialisation complique l’atteinte des objectifs internationaux tels que les ODD des Nations Unies, l’Accord de Paris ou les objectifs de biodiversité de Montréal. Enfin, il sera essentiel de développer un cadre conceptuel robuste permettant d’évaluer les compromis entre le capital environnemental, social et financier, afin d’aligner plus efficacement les résultats du marché et du monde réel. »

1 Source : BNEF Energy Investment Trends Report 2024

2 Source : Institute for Fiscal Studies 2024