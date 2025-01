La guerre des talents s’intensifie sur le marché de l’emploi. Selon le Guide des Salaires 2025 publié par Michael Page, la pression sur les employeurs reste forte, mais les priorités évoluent. Les soft skills, les compétences ESG et l’expertise numérique émergent comme des atouts clés dans une économie où les besoins d’adaptabilité et de transformation s’accélèrent.

Le Guide des Salaires 2025 publié par l’entreprise spécialisée dans le recrutement Michael Page donne les grandes tendances sur le marché du travail pour l’année 2025. Le guide a compilé les données salariales de plus de 2 500 candidats en Belgique dans 15 secteurs différents.

Les employeurs accordent une attention croissante à des compétences humaines telles que l’empathie, la communication et la flexibilité. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) et de la digitalisation, ces aptitudes deviennent indispensables pour compléter les outils technologiques et favoriser une gestion harmonieuse du changement. « L’intelligence émotionnelle est aujourd’hui aussi essentielle qu’une expertise technique, » confirme Grégory Renardy, directeur général de Michael Page Belgique & Luxembourg.

Soft skills et ESG : de plus en plus stratégiques pour de bons salaires

Par ailleurs, les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) s’imposent dans des secteurs comme la gestion de la chaîne d’approvisionnement, où les attentes en matière de durabilité influencent les stratégies de recrutement. « Les employeurs recherchent des talents capables d’intégrer les principes ESG dans leurs processus décisionnels, » ajoute le spécialiste.

Le boom des compétences numériques

Dans un contexte où les cyberattaques et les révolutions technologiques se multiplient, les compétences en cybersécurité, analyse de données et IA dominent les priorités de recrutement. Les profils capables d’évoluer rapidement dans ces domaines sont particulièrement prisés. Ce qui renforce la tendance des « profils plug & play », des professionnels immédiatement opérationnels sans formation supplémentaire. Ils sont la plupart du temps présents dans des secteurs tels que l’informatique, les ventes et le marketing.

Le trilinguisme reste un atout fortement demandé, notamment dans les entreprises présentes à l’international.

Les secteurs aux meilleurs salaires en 2025

Le Guide des Salaires 2025 identifie trois secteurs où les salaires restent attractifs :

Ingénierie : 4 800 à 8 700 € brut par mois

Sciences biomédicales : 4 750 à 7 000 € brut par mois

Chaîne d’approvisionnement : 4 600 à 7 800 € brut par mois

Malgré ces chiffres encourageants, les candidats ne se contentent plus d’une rémunération compétitive. Grégory Renardy note que les pratiques des employeurs évoluent : «Nous voyons de plus en plus d’entreprises mentionner le salaire dansleurs offres d’emploi pour attirer les candidats. En même temps, ilreste difficile de quantifier les compétences non techniques que lesemployeurs recherchent, telles que l’empathie et la flexibilité. »

Diversification des avantages : un nouveau standard

Voitures de société, primes, budgets de mobilité ou opportunités de formation… Les entreprises doivent multiplier les avantages pour attirer et fidéliser les talents, notamment dans des secteurs comme l’ingénierie, l’informatique et la finance. « Les candidats veulent non seulement un bon salaire, mais aussi la possibilité d’évoluer et d’apprendre. Nous constatons que les employeurs sont obligés de diversifier les avantages pour rester compétitifs» souligne encore Grégory Renardy.