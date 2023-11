Batteries lithium-ion : des risques importants d’incendies dans les centres de recyclage

Les batteries lithium-ion mal triées occasionnent une multiplication d’incendies dans les centres de recyclage, met en garde lundi dans Le Soir la fédération des entreprises de recyclage, Denuo.

Les batteries lithium-ion contiennent des substances très réactives et des électrolytes qui peuvent s’enflammer ou exploser en cas de court-circuit, de surchauffe ou de dommage. Mal triées, elles se retrouvent dans des processus mécaniques de tri et de recyclage, où elles risquent d’être éventrées ou écrasées et provoquer des incendies.

« Pas un jour ne se passe sans qu’un de nos membres ne mentionne un incident », explique Marine Ronquetti, conseillère chez Denuo, qui qualifie la situation de « catastrophique« , alors que « tous les flux de déchets sont concernés ».

Une situation catastrophique

La plupart du temps, un départ d’incendie est vite repéré, mais les dégâts peuvent être bien plus importants car les incendies lithium-ion sont difficiles à éteindre. Dans le pire des cas, l’incendie n’est pas maîtrisé et on en arrive à une destruction complète du bâtiment et des machines

Le risque est devenu tel que le secteur peine à trouver des assureurs.

Denuo tire donc la sonnette d’alarme et demande des mesures urgentes aux responsables politiques et fabricants. Elle plaide notamment pour la mise en place d’un système de consigne qui inciterait financièrement les consommateurs à trier mieux et davantage, pour la création d’une filière de collecte spécifique aux piles lithium-ion, et pour des campagnes de sensibilisation.