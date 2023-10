Convertir les batteries de vélo usagées en nouveaux systèmes de stockage d’énergie

Juste en dessous de Breda, à une encablure de la frontière belge, Refurb Battery convertit les batteries usagées de vélos électriques en nouveaux systèmes de stockage d’énergie. Entreprise néerlandaise, oui, mais « nous sommes également ouverts à des collaborations avec des organisations, des entreprises et des fabricants belges », précise-t-elle.

Plus de 60 % des vélos vendus l’année dernière étaient électriques. Cela signifie qu’il y a et qu’il y aura de plus en plus de batteries de vélo mises au rebut, car après trois à sept ans, la plupart des celles-ci commencent à présenter des faiblesses. « Ce n’est pas une catastrophe », affirme Marty Smits, de l’entreprise néerlandaise Refurb Battery. « Au lieu de les envoyer à des entreprises de recyclage à l’étranger, nous transformons les batteries de vélo usagées en nouveaux systèmes de stockage d’énergie. »

Refurb Battery démonte les batteries et en extrait les cellules de lithium-ion. Une batterie de vélo en contient en moyenne 45. Sur ces 45, de nombreuses cellules fonctionnent encore parfaitement et peuvent certainement durer encore plusieurs années. « Souvent, la défaillance d’une batterie a d’autres causes que l’usure », précise Smits. « Les contacts peuvent être desserrés ou il peut y avoir une erreur logicielle dans le système de gestion de la batterie.

L’entreprise place alors les cellules qui fonctionnent toujours dans de grands conteneurs métalliques, à raison de près de 50 000 par conteneur. Cela représente une capacité de stockage de 350 à 400 kilowattheures. Smits : « La nouvelle batterie stationnaire qui en résulte peut être utilisée pour le stockage de l’énergie, par exemple pour soulager le réseau lors du chargement des voitures électriques, pour stocker l’énergie solaire dans les entreprises ou comme source d’énergie de secours. Il ne s’agit plus d’un projet pilote ; nous produisons environ deux conteneurs de batteries par mois pour différents clients.

Et en Belgique ?

Refurb Battery permet non seulement de prolonger la durée de vie des batteries, mais aussi d’économiser des matières premières pour le développement de nouveaux produits. Aux Pays-Bas, jusqu’il y a récemment, les vieilles batteries de bicyclettes disparaissaient dans les entreprises de traitement des déchets, par l’intermédiaire de l’organisation de collecte Stibat. « De là, elles étaient souvent acheminées vers des usines de recyclage en Allemagne et en France qui réutilisent des métaux précieux tels que le lithium, le cuivre, le nickel, le manganèse et le cobalt », explique Marty Smits.

En Belgique, la collecte des piles s’effectue de la même manière par l’intermédiaire de Bebat. « Nous voulons bien sûr encourager la réutilisation des piles », explique Fatima Boudjaoui, porte-parole de Bebat. En 2021, Bebat a lancé des appels à projets en Flandre et dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de promouvoir, entre autres, la réutilisation des batteries de vélo. Cinq projets pilotes ont été lancés. Cette année, en Wallonie, un projet pilote prometteur recevra également un coup de pouce. « L’objectif est d’extraire des batteries usagées les bonnes cellules pour fabriquer de nouvelles batteries destinées à (il manque un morceau de phrase)

La sécurité

« La sécurité est l’une de nos principales préoccupations », déclare M. Boudjaoui. « Les gens devraient pouvoir utiliser sans crainte des produits contenant des piles réutilisées. Bebat demande des dispositions claires pour mieux réglementer la réutilisation des piles, notamment en ce qui concerne la responsabilité des producteurs d’origine », souligne Fatima Boudjaoui. Le producteur initial de la batterie est de toute façon légalement tenu de collecter et de traiter ses batteries. La réutilisation peut rendre plus difficile le respect des obligations légales. « Nous sommes impatients de travailler avec les autorités et toutes les autres parties à l’élaboration d’une réglementation pratique susceptible de favoriser la croissance de l’économie circulaire en Belgique », a déclaré M. Boudjaoui.

« La sécurité n’est pas un problème pour nous : nous avons obtenu tous les permis nécessaires aux Pays-Bas », déclare Marty Smits. »Les exigences y sont très élevées, et à juste titre. De plus, nous louons nos batteries, nous ne les vendons pas. Nous sommes donc également responsables des réparations éventuelles – nous pouvons même surveiller l’état des batteries à distance. »

L’étiquette de la charge

Refurb Battery traite 6 à 7 tonnes de batteries de vélo par mois. D’ici à 2024, l’entreprise souhaite doubler ce chiffre. « Nous avons conclu un accord avec quelques grands fabricants de vélos et Stibat. Bien sûr, cela peut aussi se faire en Belgique », souligne Marty Smits. « Ce n’est pas pour rien que nous sommes à la frontière et que nous sommes ouverts à des collaborations avec des organisations, des entreprises et des fabricants belges.

Il faudra toutefois que quelqu’un prenne l’initiative, car certains fabricants de vélos ne considèrent pas la collecte et le recyclage des batteries mises au rebut comme leur principale responsabilité. « Nous produisons de nouveaux vélos électriques, donc nous ne voyons pas toutes ces vieilles batteries. C’est plutôt l’affaire des revendeurs. Pour eux, la collecte en vue du recyclage se fait généralement par l’intermédiaire de Bebat, que nous payons également en tant que fabricants », ajoute Johan Huygens, PDG de Granville (Ludo) et Scott Benelux, l’entreprise numéro un dans le secteur belge de la bicyclette.

D’autres acteurs belges sont un peu plus attentistes, mais placent la circularité des batteries à l’ordre du jour. « Nous demandons des collaborations susceptibles d’accroître la circularité », explique Nicolas Vandeleur, directeur général d’Oxfordbikes. »Il existe déjà des entreprises belges capables de prolonger la durée de vie des batteries de vélo, mais il manque une solution pour leur donner une toute nouvelle vie.

Ellio, la marque de speedpedelec de la start-up IntuEdrive, basée à Louvain, s’engage aussi pleinement en faveur de la circularité. « Nous avons développé nous-mêmes l’ensemble du système d’entraînement, le stockage des batteries de nos vélos et le logiciel de gestion afin de les faire durer le plus longtemps possible », explique Tomas Keppens, cofondateur de l’entreprise. « Nous savons que les batteries sont des consommables. C’est pourquoi nous encourageons nos utilisateurs à en faire le meilleur usage possible ». Pour ce faire, Ellio publie sur son blog des conseils expliquant que les batteries durent plus longtemps si elles ne sont pas complètement chargées ou déchargées, mais qu’elles restent toujours entre 20 et 80 %. « Les clients qui respectent cette étiquette de charge parviennent à plus que doubler le nombre de cycles de charge et la durée de vie de la batterie.