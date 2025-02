Avec la création d’un département DOGE et des régulations favorisant leur adoption, l’administration Trump semble prête à réinventer les règles de la finance. Mais à quel prix pour les institutions traditionnelles et pour l’avenir des marchés ?

“Achetez dès maintenant vos $TRUMP”, lançait le message du président élu des États-Unis, trois jours avant son investiture. La monnaie meme de Donald Trump, dont la valeur totale a atteint un pic de près de 15 milliards de dollars, n’est en rien le seul signe de la passion du gouvernement pour les actifs numériques. Un nouveau département gouvernemental, DOGE, a été nommé d’après une autre monnaie meme. De nombreuses personnes proches du président ont des intérêts financiers importants dans les cryptomonnaies. Un décret exécutif du 23 janvier a clarifié les choses : les actifs numériques “joueraient un rôle crucial dans l’innovation et le développement économique aux États-Unis”.

Hype crypto



Que signifie cette fusion spectaculaire de la hype crypto et des politiques nationales pour les finances américaines ? Le gouvernement Biden avait travaillé dur pour empêcher l’industrie crypto de s’infiltrer à Wall Street. Des réglementations strictes ont rendu coûteux pour les banques de détenir des actifs numériques pour le compte de leurs clients. Ces texte de loi les ont empêchées de développer leurs propres produits crypto, tels que les stablecoins (tokens indexés sur le dollar ou d’autres actifs).

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), un organisme de régulation, a bloqué des dizaines de projets de ce type. Car elle ne savait pas comment traiter les actifs numériques dans les dossiers réglementaires. Désormais, les banques et l’industrie crypto s’alignent dans de nombreuses débats et rencontrent peu de résistance. En conséquence, on peut s’attendre à de nouvelles formes de prise de risques extrêmement rentables. Avec le temps, des débats houleux suivront, à mesure que les nouveaux venus numériques, soutenus par la Maison Blanche, entreront en conflit avec les vétérans du secteur bancaire américain.

Une régulation transparente de la crypto



La crypto-monnaie dans les finances traditionnelles est déjà en marche. Le 21 janvier, Travis Hill, président par intérim de la FDIC, a déclaré qu’il souhaitait rendre la régulation des crypto-monnaies plus transparente. Tous les clients légitimes devraient avoir accès à des comptes bancaires. Les défenseurs de la crypto espèrent que le nouveau gouvernement mettra fin à la « debanking » (lorsqu’on refuse ou prive quelqu’un de services bancaires en raison d’objections juridiques).

Le secteur a été particulièrement vulnérable à cela en raison de la crainte du blanchiment d’argent. Le 23 janvier, la Securities and Exchange Commission, le principal régulateur financier des États-Unis, a modifié ses lignes directrices. Il a permis aux institutions financières de ne plus comptabiliser sur leur propre bilan les actifs cryptographiques qu’elles détiennent pour le compte de leurs clients.

Impact sur Wall Street



Ces changements auront un impact sur pratiquement toutes les institutions de Wall Street. Brian Moynihan, le PDG de Bank of America, a déclaré que les banques adopteront des cryptomonnaies, comme les stablecoins, qui peuvent faciliter les transactions. Beaucoup expérimentent des cryptomonnaies qui transfèrent la propriété des actions dans des fonds monétaires. Elles prévoient également de commencer à développer leur activité de négociation et de conservation d’actifs cryptographiques. Dès qu’elles auront plus de clarté sur les détails de la nouvelle réglementation.



Les entreprises de crypto peuvent essayer d’acquérir des institutions bancaires afin de pouvoir accepter des dépôts et accorder des prêts. Pour rendre possible cette nouvelle orientation vers les actifs numériques, certaines institutions vont probablement racheter des entreprises crypto. Dylan Walsh, du cabinet de conseil Oliver Wyman, pense qu’il pourrait aussi y avoir une politique d’acquisition inverse. Des entreprises axées sur les actifs numériques achèteraient des entreprises traditionnelles. Les sociétés de crypto pourraient même essayer d’acheter des institutions bancaires afin de pouvoir accepter des dépôts et octroyer des prêts. Le résultat serait une plus grande superposition entre l’industrie crypto et le secteur financier traditionnel. Il deviendrait alors difficile pour un futur président démocrate de changer de cap sur la crypto.

Normes plus strictes



Cependant, le secteur financier traditionnel et l’industrie crypto ne sont pas toujours alignés. Le principal point de friction concerne la plateforme de paiement de la Réserve fédérale. Environ 9 000 entreprises ont des comptes principaux auprès de la banque centrale. Avec de tels comptes, leurs propriétaires peuvent effectuer des paiements sans l’intermédiaire d’un tiers, ce qui réduit les coûts et la complexité des transactions. Custodia Bank, une entreprise d’investissement crypto disposant d’une licence du Wyoming, a demandé un compte principal en 2020, mais s’est vu imposé un refus. Kraken Financial, une autre entreprise crypto, a soumis sa demande il y a quatre ans. Elle attend toujours une décision de la Fed.



Les banques traditionnelles sont satisfaites de cette situation. L’Institute of Bank Policy et l’American Bankers Association, deux groupes de pression, ont soutenu le droit de la Fed de bloquer l’accès aux comptes principaux. Ils insistent sur la nécessité de se protéger contre les risques de crédit, de cybersécurité et de réputation. Et notamment en ce qui concerne le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les banques se plaignent également d’être soumises à des réglementations plus strictes que d’autres entreprises fintech. Caitlin Long, la PDG de Custodia, a de son côté déploré que les prêteurs traditionnels leur empêchent l’accès aux flux financiers du pays.

Volatilité



Beaucoup se réjouiront de ces obstacles à l’agenda de l’administration Trump. Michael Barr, le responsable sortant de la surveillance financière de la Fed, a averti des dangers de la crypto-monnaie dans le secteur financier. L’industrie a une réputation douteuse. Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies, a été condamné l’année dernière à 25 ans de prison pour fraude. Changpeng Zhao, le fondateur d’une bourse concurrente, a passé quatre mois en détention pour des pratiques de blanchiment d’argent. Ce genre d’échecs, les régulateurs veulent les maintenir à l’écart des finances traditionnelles.



Il y a aussi une crainte liée à l’énorme volatilité des cryptos. Steven Kelly de l’Université de Yale a exprimé son inquiétude quant aux conséquences des « liens entre ce qui se passe avec les prix des cryptos et ce qui se passe avec les banques ». Si les dépôts bancaires sont vulnérables aux fluctuations du marché des cryptos, les institutions seront plus sensibles aux paniques bancaires. C’est ce qui s’est produit avec Silvergate et Signature, deux banques orientées crypto, qui se sont effondrées en 2023. Toutes deux ont été brisées par un effondrement des prix des cryptos, commencé fin 2021, puis exacerbée par la chute de FTX.

Lire aussi | Pourquoi la crypto est si durement touchée dans la guerre commerciale de Trump



Partout, de la popularité des jeux de hasard et des nouvelles formes d’investissement de détail à la hausse des prix des cryptos et au choix électoral d’un président, l’Amérique embrasse le risque. Pour les financiers, l’essor de la monnaie numérique offre des opportunités pour gagner de l’argent. Pour le consommateur américain, cela pourrait même donner lieu à des innovations précieuses. Mais l’administration Trump est impatiente de savoir jusqu’où les Américains sont prêts à prendre des risques. Mais si la fusion entre Wall Street et la blockchain n’est pas bien gérée, les coûts pourraient être extrêmement élevés.

The Economist